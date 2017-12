Duo formado por Rhê Guimarães Eduardo Kamel se apresenta no Cobal do Humaitá

Com repertório eclético, o Duo formado pela cantora e compositora Rhê Guimarães e violonista Eduardo Kamel se apresenta amanhã (5​), às 19h, no Espírito do Chopp – Cobal Humaitá.

O Duo passeia pelos clássicos da Bossa Nova, MPB, Bolero e do melhor do Pop Nacional.

No repertorio canções de Chico Buarque, Toquinho, Vinicius de Moraes, Paulo César Pinheiro, Toninho Geraes, Zélia Duncan, Marisa Montes, entre outras. Além de músicas de autoria de Rhê Guimarães.

O show começas às 19h e a entrada é franca.

Serviço do Show: Dia ​05/12​– Das 19h às 22h (evento semanal)

Classificação etária - 14 anos

Entrada Franca.

Serviço Espírito do Chopp: Endereço – Cobal do Humaitá 446 – lojas 3 e 4Telefone – 2266-5599

Horário de funcionamento – 11h/1h (sexta e sábado até 2h)