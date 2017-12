Cia. Trilhos apresenta o espetáculo “Trilhando histórias” nas bibliotecas Sesc

As bibliotecas das unidades Sesc Campos, Barra Mansa, Tijuca, Niterói e São Gonçalo recebem a partir do dia 13 de dezembro o projeto “Sesc Primeiros Olhares” com o espetáculo teatral “Trilhando Histórias” da Cia Trilhos.

Fomentando a literatura, o evento GRATUITO, leva aos públicos infantil, adolescente e adulto, o teatro e a música, através da prática milenar de contar histórias usando o teatro como um universo de imaginação e descobertas.

A estreia acontece dia 13 de dezembro no Sesc Campos, dia 14 de dezembro, Sesc Barra Mansa, 20 de dezembro no Sesc Tijuca, 21 de dezembro no Sesc Niterói e por último, dia 22 no Sesc São Gonçalo. Em cada unidade do Sesc, haverá duas sessões, a primeira às 10h e a segunda às 14h.

A trupe apresenta um espetáculo cujas narrativas são baseadas em contos populares, lendas, parlendas e cirandas. Com músicas ao vivo, histórias como “O sapo e a princesinha” – em que uma princesa bem mal humorada deixa sua bola cair num lago. Um sapo a devolve com a promessa de que ficaria junto da mocinha durante o dia todo.

“A história do Padeiro” - Em uma terra distante, um esperto padeiro cria uma maravilhosa massa para o seu pão que é tão gostosa, mas tão gostosa, que chama a atenção de todos na cidade. O problema foi que tanta fama, fez com que o coitado do padeiro tivesse o seu prazer transformado em obrigação, e aí, vamos precisar descobrir como ele resolve essa história.

“Mário Marinheiro” - Conta a história que um marinheiro não aguentando mais viver no mar, resolve construir sua vida na terra, mas ele acaba entrando em várias aventuras e descobertas . Será que Mario algum dia voltará a navegar?

“Os Músicos de Bremen” - Um burro, um cachorro, um gato e um galo, maltratados pelos seus donos, fogem e se esbarram pelas ruas e juntos decidem ganhar a vida como músicos na cidade de Bremen. Será que os novos amigos conseguirão chegar a essa cidade?

“A ideia do projeto é democratizar e difundir o conhecimento tendo na arte educação e cultura a base para a produção e construção do nosso trabalho; acreditamos que a produção teatral possa despertar e desenvolver o resgate dos valores e tradições particulares à oralidade e influenciar a formação de público, de leitores e escritores.” Afirma Mitat Marques.

Para Rômullo Moraes, nos dias atuais é necessário promover o resgate da cultura popular brasileira através da literatura folclórica e regional, proporcionar a reflexão acerca da cidadania e dos direitos sociais fundamentais junto às crianças e adolescentes.

Sobre a Cia. Trilhos

Criada há dois anos, a Cia. Trilhos acredita que a inquietude e experimentação são os ativadores do trabalho, que através de rodas de contação de histórias, musicalização e interpretação, aliadas às práticas em arte educação, prospectam a vivência, a cultura, os patrimônios materiais e imateriais, e a memória, assim como o resgate e disseminação dos valores e tradições particulares à oralidade. Busca a inclusão, reconhecimento e pertencimento. Formada pelos atores Mitat Marques e Rômullo Moraes, a companhia conta com a produtora cultural, gestora de negócios e projetos, Maiara Viana Rodrigues, e o diretor e coordenador artístico, Augusto Pêssoa.

A partir de 2017 a Cia Trilhos despontou no cenário cultural do Estado do Rio de Janeiro participando de diversos festivais de arte e cultura, eventos e projetos culturais, além de ações independentes e gratuitas, através das quais realizam apresentações e oficinas abertas a novos públicos, principalmente em áreas carentes.

SERVIÇO:

Local e Horários:

13/12 - Sesc Campos – 10 e 14h – End. Av. Alberto Torres, 397, centro

14/12 - Sesc Barra Mansa – 10 e 14h – End. Av. Tenente José Eduardo, 560

20/12 - Sesc Tijuca – 10 e 14h – End. R. Barão de Mesquita, 539 - Tijuca

21/12 - Sesc Niterói – 10 e 14h – End. R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos

22/12 - Sesc São Gonçalo – 10 e 14h – End. Av. Presidente Kennedy, 755

Ingressos: GRATUITOS

Duração: 60 min.

Classificação: Livre

Gênero: Infantil

Capacidade: 170 Lugares