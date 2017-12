Sertanejo in Bangu trazMaiara & Maraisa

Pela primeira vez a dupla Maiara & Maraisa se apresentará na quadra da Mocidade Independente, como parte do projeto Sertanejo in Bangu, no dia 08 de dezembro (sexta).

As gêmeas de pouco mais de 1,50m de altura se transformaram em dois gigantes.

Maiara Carla e Carla Maraisa são energia pura, elas fazem dos palcos por onde passam um verdadeiro caldeirão e botam pra ferver, além disso, esbanjam simplicidade, simpatia, segurança, naturalidade e amor pelo que fazem.

Dupla Maiara & Maraisa se apresenta na quadra da Mocidade Independente

Aos 29 anos elas apimentam todos os palcos em que pisam e revolucionam a música sertaneja.

‘10%’ foi responsável por todas as conquistas das gêmeas. O hit abriu caminho para que outros sucessos como ‘Bengala e crochê’, ‘Sorte que cê beija bem’ e ‘Medo bobo’ conquistassem o Brasil.

Serviço: Maiara & Maraisa se apresentam na Mocidade

Data: Sexta, 08 de dezembro. Abertura dos portões às 22h

Local: Quadra da Mocidade - Av. Brasil, 31146 - Padre Miguel, Rio de Janeiro

Ingressos e mais informações: www.aloingressos.com.br

Classificação indicativa: 18 anos