MAM lança "Domingos da criação: Uma coleção poética do experimental em arte e educação"

O Museu de Arte Moderna lança, no próximo dia 6, o livro Domingos da criação: Uma coleção poética do experimental em arte e educação.

Antes do lançamento, haverá um bate-papo com Frederico Morais, a curadora Fernanda Lopes, a coordenadora do livro Jessica Gogan. O livro conta com apoio do CPDoc JB.

O livro resgata a história dos Domingos da Criação – encontros realizados em 1971, no MAM do Rio, nos quais artistas e público se reuniam para construir trabalhos em conjunto. Idealizada pelo crítico de arte Frederico Morais, a iniciativa marcou o cenário artístico-cultural carioca da época.