Sanremo inicia seleção de jovens para edição especial

O Festival de Sanremo, maior competição musical da Itália, anunciou nesta quarta-feira (29) que iniciará oficialmente, a partir de 1º de dezembro, a seleção de jovens talentos para a primeira edição do "SanremoYoung".

A nova competição contará com cantores entre 14 e 17 anos. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro.

Os 12 melhores serão escolhidos para se apresentarem no Teatro de Ariston, em Sanremo, por cinco noites. A edição especial acontecerá de 16 de fevereiro a 16 de março de 2018.

Criado em 1951, o tradicional Festival de Sanremo é considerado o principal evento na história da música e da televisão italiana. No início do ano, a competição ocorreu entre os dias 7 e 11 de fevereiro e teve como grande vencedor o cantor Francesco Gabbani, com a música "Occidentali's Karma".