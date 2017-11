Princípio de incêndio atinge as Gallerie degli Uffizi

Um princípio de incêndio na tradicional Gallerie degli Uffizi, em Florença, assustou os visitantes e funcionários do local nesta quinta-feira (30). Os bombeiros foram chamados logo nas primeiras horas da manhã pelos funcionários do museu por conta da fumaça que estava saindo do sótão e pela ativação automática do sistema de sprinkles. Após a verificação dos especialistas no local, no entanto, não houve incêndio detectado.

O diretor do museu, Erick Schmidt, informou à ANSA que um raio atingiu a central elétrica do prédio e causou o problema. Por conta disso, as salas da Galeria não foram abertas ao público logo pela manhã.

As Gallerie degli Uffizi ficam no centro de Florença e abrigam obras-primas de artistas do Renascimento, como Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo e Leonardo da Vinci.