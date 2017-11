Pianista italiano Stefano Bollani fará shows gratuitos no Brasil

O pianista italiano Stefano Bollani está de volta ao Brasil para realizar duas apresentações no Rio de Janeiro no próximo mês de dezembro.

O artista, que está de passagem ao país para produzir o seu novo álbum "Que Bom", fará seu primeiro concerto no Instituto Italiano de Cultura do Rio, no dia 4 de dezembro, a partir das 19 horas. A segunda apresentação acontecerá no dia 6, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), às 12h30.

Com entrada gratuita, os shows têm o objetivo de homenagear a arte do improviso já, que o estilo musical pode passar de Ravel a Bach, de Stravinsky aos ritmos brasileiros.

Depois do grande sucesso do álbum "Carioca" de 2007, quando Bollani tocou um piano de cauda em uma favela do Rio, o artista produziu seu novo álbum na "cidade maravilhosa". Ele será composto por faixas originais criadas pelo próprio italiano. A turnê do disco está prevista para maio de 2018.

Stefano Bollani já se exibiu ao lado dos maiores diretores de orquestra como Zubin Mehta, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Leonard Slatkin, Gianandrea Noseda e Antonio Pappano. Além disso, ele também tocou com a Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, a Concertgebouw Orchestra de Amsterdam, a Orchestre de Paris, a Orchestre de Lyon, a Danish Radio Orchestra e a Toronto Symphony Orchestra.