Disney escolhe atriz chinesa para viver Mulan nos cinemas

A Disney anunciou nesta quinta-feira (30) a escolha da atriz e cantora chinesa Liu Yifei, de 30 anos, para interpretar a guerreira Mulan na versão com atores reais da animação da Disney, lançada em 1998.

Como pré-requisito da escalação, o estúdio definiu que era necessário ser uma atriz de origem ou ascendência asiática. Além disso, era preciso falar inglês fluente e ter conhecimento em artes marciais.

Conhecida como Crystal Liu, a artista é a mais popular do país e já fez papéis em novelas chinesas. Em Hollywood, ela atuou nos filmes "O Reino Proibido"(2008), com Jackie Can e Jet Li, e em "O Imperador" (2014), ao lado de Nicolas Cage e Hayden Christensen.

Segundo o site "Hollywood Reporter", a Disney chegou a entrevistar mais de mil mulheres em cinco continentes. "Mulan" será dirigido pela cineasta neozelandesa Niki Caro, de "O Zoológico de Varsóvia" (2017) e "Encantadora de Baleias" (2002). Ela será a primeira mulher a comandar um longa-metragem da safra de refilmagens da Disney. O filme tem estreia prevista para 2018.

O desenho animado de 1998, dirigido por Tony Bancroft e Barry Cook, conta a história de uma jovem que se disfarça de homem para ocupar o lugar do pai no Exército e ir para a guerra no lugar dele. Com a ajuda de seu companheiro dragão, Mushu, ela se torna uma guerreira habilidosa e uma das grandes heroínas do país.