Museu do Vinagre Balsâmico da Itália comemora 15 anos

O Museu do Vinagre Balsâmico Tradicional de Modena celebra 15 anos de história no próximo domingo (3). Como parte da comemoração, a entrada é gratuita das 10h30 às 17h30 (hora local).

O visitante poderá participar também de degustação e conhecer o local onde o azeite é armazenado. Localizado na comuna de Spilamberto, região da Emília-Romana, no norte da Itália, o local já recebeu mais de 120 mil pessoas, sendo 40% delas estrangeiras.

"O museu cresceu constantemente, graças à ampliação de horário e oferta, mas, acima de tudo graças a tantas colaborações com a realidade cultural e gastronômica do território", disse o presidente da Associação do Museu, Gian Paolo Sala.

Sala afirmou também que "ainda há muito a se fazer para manter a tradição do azeite no futuro e no mundo". "Com iniciativas desse tipo encontramos uma maneira de fazer com que a cultura deste produto, que é também é a de um território inteiro, continue a se disseminar", conclui o presidente da entidade.