Caixa Cultural do Rio exibe retrospectiva de diretoras negras do cinema brasileiro

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, de 5 a 17 de dezembro de 2017 (terça a domingo), a mostra Diretoras Negras do Cinema Brasileiro, que reúne uma retrospectiva cinematográfica empreendida por diretoras negras expoentes do cinema nacional. Serão apresentados 46 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens, além de dois debates sobre a participação da mulher negra na cinematografia brasileira.

Com curadoria de Kênia Freitas e Paulo Ricardo de Almeida, a mostra percorre trabalhos desde as pioneiras Adélia Sampaio e Danddara, até nomes contemporâneos, como Carol Rodrigues, Elen Linth, Juliana Vicente, Lilian Solá Santiago, Renata Martins, Sabrina Fidalgo, Viviane Ferreira, Yasmin Thayná, entre outras. Dentre os destaques selecionados, estão Amor Maldito (1984), de Adélia Sampaio; Gurufim na Mangueira (2000), de Danddara;Graffiti (2008), de Lilian Solá Santiago; Cores e Botas (2010), de Juliana Vicente; Um filme de Dança (2013), de Carmen Luz; O Dia de Jerusa (2014), de Viviane Ferreira; Kbela (2015), de Yasmin Thayná; Rainha (2016), de Sabrina Fidalgo; e Maria (2017), de Elen Linth e Riane Nascimento.

O curta 'As Minas do Rap' (2015), de Juliana Vicente, está entre os filmes da mostra

Considerada pioneira, Adélia Sampaio começou no cinema em 1969. Filha de empregada doméstica, a cineasta dirigiu quatro curtas-metragens:Denúncia Vazia, Um Deus dança em Mim, Adulto não brinca e Na poeira das ruas. Em 1984, Adélia dirigiu o filme Amor Maldito, tornando-se a primeira diretora negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Além disso, a produção também é considerada a primeira com temática inteiramente lésbica no cinema nacional.

Nos anos 1990, a realidade do cinema feminino negro no Brasil pouco se alterou. Danddara, umas das resistências do período, ingressou no cinema profissional fazendo assistência para Paulo Rufino (Canto da Terra, 1991). No entanto, seu primeiro curta, Gurufim na Mangueira (2000), foi recusado três vezes pelo Ministério da Cultura antes de ser aprovado. Ainda assim, a diretora usou de diversos subterfúgios para driblar o racismo institucional, como assinar o projeto com um pseudônimo francês (Mônica Behague) e relevar para segundo plano a sua autoria do roteiro.

“Falar das trajetórias das mulheres negras no cinema brasileiro é remontar uma história de invisibilidade e apagamentos. Até por isso, o que é impactante na produção atual é a sua coletividade e a pluralidade de projetos e obras. Uma série de iniciativas das próprias cineastas marcam esse cenário de transformação e afirmação, propondo novas formas de viabilizar e divulgar o cinema feito pelas mulheres negras. Entre tantas, podemos destacar: a plataforma de exibição online Afroflix (www.afroflix.com.br/), criada por Yasmin Thayná, e a websérie Empoderadas, criada e dirigida por Renata Martins, que se desdobrou em encontro e festival de cinema feminino negro” destaca a curadora Kênia Freitas.

“Houve o barateamento dos equipamentos de produção, sobretudo com a entrada em cena do digital, que aumentou o acesso a uma arte (ainda cara) para um número maior e mais diverso de realizadores. O estabelecimento do sistema de cotas nas universidades públicas, assim como o ProUni e o Fies, trouxe para o ensino superior – incluindo os cursos cinema e audiovisual - alunos e alunas pobres e negros, antes excluídos. A abertura de uma linha de financiamento específica na Ancine para afrodescendentes significa o reconhecimento da falta de diversidade pela instância máxima de fomento do cinema brasileiro”, complementa o também curador Paulo Ricardo de Almeida.

Sessão inclusiva e debates:

No dia 9 de dezembro (sábado), às 17h30, haverá sessão inclusiva do filme Leva (2011), de Juliana Vicente e Luiza Marques, com audiodescrição eclosed captions, para pessoas com necessidades especiais.

Fazem parte da programação, ainda, duas mesas de debates. No dia 07 de dezembro (quinta), às 19h, a mesa O percurso das diretoras negras no cinema brasileiro recebe as cineastas Adélia Sampaio e Sabrina Fidalgo, com mediação da curadora e doutora em Comunicação e Cultura, Kênia Freitas. Este debate terá tradução em Libras.

Já no dia 14 de dezembro (quinta), também às 19h, será realizada a mesa Perspectivas e transformações: a mulher negra no cinema nacional, da qual participam as cineastas Janaína Oliveira (Re.Fem) e Yasmin Thayná, com mediação do co-curador Paulo Ricardo.

A entrada para ambos os seminários é franca, com ingressos distribuídos 1h antes do início.

Programação:

5 de dezembro (terça-feira)

17h - Sandrine (2014), de Elen Linth e Leandro Rodrigues, Brasil, 12 min, DVD, 16 anos

Muros (2015), de Elen Linth, Brasil, 14 min, DVD, 16 anos

Entre Passos (2012), de Elen Linth, Brasil, 10 min, DVD, 16 anos

Pra se contar uma história (2013), de Elen Linth, Diego Jesus, Lucicleide Cruz e Leandro Rodrigues, Brasil, 25 min, DVD, livre

O filme que fiz para esquecer (2012), de Elen Linth, Brasil, 2 min, DVD, livre

Maria (2017), de Elen Linth e Riane Nascimento, Brasil, 17 min, DVD, 12 anos

19h - Um filme de dança (2013), de Carmen Luz, Brasil, 90 min, DVD, livre

6 de dezembro (quarta-feira)

17h - Lápis de Cor (2013), de Larissa Fulana de Tal, Brasil, 14 min, DVD, livre

Cinzas (2015), de Larissa Fulana de Tal, Brasil, 15 min, DVD, 12 anos

O tempo dos orixás (2014), de Eliciana Nascimento, Brasil, 20 min, DVD, livre

A Boneca e o Silêncio (2015), de Carol Rodrigues, Brasil, 19 min, DVD, 16 anos

Assim (2013), de Keila Serruya, Brasil, 14 min, DVD, 12 anos

19h - Das Raízes às Pontas (2016), de Flora Egécia, Brasil, 20 min, DVD, livre

Mucamas (2015), do Coletivo Nós, Madalenas, Brasil, 15 min, DVD, livre

Mulheres de Barro (2015), de Edileuza Penha de Souza, Brasil, 26 min, DVD, livre

Conflitos e Abismos, A Expressão da Condição Humana (2014), de Everlane Moraes, Brasil, 15 min, DVD, 14 anos

7 de dezembro (quinta-feira)

15h15 - Gurufim na Mangueira (2000), de Danddara, Brasil, 26 min, DVD, 12 anos

Amor maldito (1984), de Adélia Sampaio, Brasil, 76 min, DVD, 16 anos

17h30 - Cinema Mudo (2012), de Sabrina Fidalgo, Brasil, 15 min, DVD, 14 anos

Personal Vivator (2014), de Sabrina Fidalgo, Brasil, 22 min, DVD, 12 anos

Rainha (2016), de Sabrina Fidalgo, Brasil, 30 min, DVD, 12 anos

19h – Seminário O percurso das diretoras negras no cinema brasileiro, com Adélia Sampaio e Sabrina Fidalgo. Mediação de Kênia Freitas.

8 de dezembro (sexta-feira)

17h30 - Black Berlim (2009), de Sabrina Fidalgo, Brasil e Alemanha, 12 min, DVD, 12 anos

Rio Encantado (2014), de Sabrina Fidalgo, Brasil, 55 min, DVD, livre

19h - Balé de Pé no Chão - A Dança Afro de Mercedes Baptista (2005), de Lilian Solá Santiago e Marianna Monteiro, Brasil, 17 min, DVD, livre

Graffitti (2008), de Lilian Solá Santiago, Brasil, 10 min, DVD, 10 anos

Eu tenho a palavra (2010), de Lilian Solá Santiago, Brasil, 26 min, DVD, livre

Batuque de Graxa (2012), de Lilian Solá Santiago, Brasil, 5 min, DVD, livre

Mulheres Bordadas – Fios do Passado (2005), de Lilian Solá Santiago, Brasil, 10 min, DVD, livre

9 de dezembro (sábado)

15h45 - Aquém das Nuvens (2010), de Renata Martins, Brasil, 18 min, DVD, 12 anos

Heitor, Carioca dos Prazeres (2013), de Tatyana dos Prazeres, Brasil, 14 min, DVD, livre

Doido Lelé (2008), de Ceci Alves, Brasil, 17 min, DVD, livre

Rap de Saia (2006), de Janaína Oliveira Re.Fem e Queen, Brasil, 18 min, DVD, 14 anos

A Rua – O Corpo Urbano (2016), de Keila Serruya, Brasil, 10 min, DVD, livre

17h30 - Sessão inclusiva (audiodescrição + closed captions)

Leva (2011), de Juliana Vicente e Luiza Marques, Brasil, 55 min, DVD, livre

19h - Cores e Botas (2010), de Juliana Vicente, Brasil, 16 min, DVD, livre

Tupã Baê (2011), de Juliana Vicente e Lucas Rached, Brasil, 11 min, DVD, livre

O Olho e o Zarolho (2013), de Juliana Vicente e René Guerra, Brasil, 17 min, DVD, livre

As Minas do Rap (2015), de Juliana Vicente, Brasil, 14 min, DVD, livre

10 de dezembro (domingo)

16h - Peregrinação (2014), de Viviane Ferreira, Brasil, 50 min, DVD, livre

17h30 - Mumbi 7 Cenas Pós Burkina (2010), de Viviane Ferreira, Brasil, 7 min, DVD, livre

Dê Sua Ideia, Debata (2008), de Viviane Ferreira, Brasil, 28 min, DVD, livre

O Dia de Jerusa (2014), de Viviane Ferreira, Brasil, 20 min, DVD, livre

19h - Kbela (2015), de Yasmin Thayná, 23 min, DVD, 12 anos

Sexy Trash (2014), de Tainá Rei, 2 min, DVD, 12 anos

Cinema de Preto (2004), de Danddara, 11 min, DVD, livre

Quijauá (2016), do Coletivo Revisitando Zózimo Bulbul + Mulheres de Pedra, 6 min, DVD, 14 anos

12 de dezembro (terça-feira)

17h - Black Berlim (2009), de Sabrina Fidalgo, Brasil e Alemanha, 12 min, DVD, 12 anos

Rio Encantado (2014), de Sabrina Fidalgo, Brasil, 55 min, DVD, livre

19h - Mumbi 7 Cenas Pós Burkina (2010), de Viviane Ferreira, Brasil, 7 min, DVD, livre

Dê Sua Ideia, Debata (2008), de Viviane Ferreira, Brasil, 28 min, DVD, livre

O Dia de Jerusa (2014), de Viviane Ferreira, Brasil, 20 min, DVD, livre

13 de dezembro (quarta-feira)

17h30 - Balé de Pé no Chão - A Dança Afro de Mercedes Baptista (2005), de Lilian Solá Santiago e Marianna Monteiro, Brasil, 17 min, DVD, livre

Graffitti (2008), de Lilian Solá Santiago, Brasil, 10 min, DVD, 10 anos

Eu tenho a palavra (2010), de Lilian Solá Santiago, Brasil, 26 min, DVD, livre

Batuque de Graxa (2012), de Lilian Solá Santiago, Brasil, 5 min, DVD, livre

Mulheres Bordadas – Fios do Passado (2005), de Lilian Solá Santiago, Brasil, 10 min, DVD, livre

19h - Leva (2011), de Juliana Vicente e Luiza Marques, Brasil, 55 min, DVD, livre

14 de dezembro (quinta-feira)

16h15 - Aquém das Nuvens (2010), de Renata Martins, Brasil, 18 min, DVD, 12 anos

Heitor, Carioca dos Prazeres (2013), de Tatyana dos Prazeres, Brasil, 14 min, DVD, livre

Doido Lelé (2008), de Ceci Alves, Brasil, 17 min, DVD, livre

Rap de Saia (2006), de Janaína Oliveira Re.Fem e Queen, Brasil, 18 min, DVD, 14 anos

A Rua – O Corpo Urbano (2016), de Keila Serruya, Brasil, 10 min, DVD, livre

18h - Kbela (2015), de Yasmin Thayná, 23 min, DVD, 12 anos

Sexy Trash (2014), de Tainá Rei, 2 min, DVD, 12 anos

Cinema de Preto (2004), de Danddara, 11 min, DVD, livre

Quijauá (2016), do Coletivo Revisitando Zózimo Bulbul + Mulheres de Pedra, 6 min, DVD, 14 anos

19h – Seminário Perspectivas e transformações: a mulher negra no cinema nacional, com Yasmin Thayná, Janaína Oliveira, Re.Fem. Mediação: Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida.

15 de dezembro (sexta-feira)

17h30 - Cores e Botas (2010), de Juliana Vicente, Brasil, 16 min, DVD, livre

Tupã Baê (2011), de Juliana Vicente e Lucas Rached, Brasil, 11 min, DVD, livre

O Olho e o Zarolho (2013), de Juliana Vicente e René Guerra, Brasil, 17 min, DVD, livre

As Minas do Rap (2015), de Juliana Vicente, Brasil, 14 min, DVD, livre

19h - Peregrinação (2014), de Viviane Ferreira, Brasil, 50 min, DVD, livre

16 de dezembro (sábado)

15h - Sandrine (2014), de Elen Linth e Leandro Rodrigues, Brasil, 12 min, DVD, 16 anos

Muros (2015), de Elen Linth, Brasil, 14 min, DVD, 16 anos

Entre Passos (2012), de Elen Linth, Brasil, 10 min, DVD, 16 anos

Pra se contar uma história (2013), de Elen Linth, Diego Jesus, Lucicleide Cruz e Leandro Rodrigues, Brasil, 25 min, DVD, livre

O filme que fiz para esquecer (2012), de Elen Linth, Brasil, 2 min, DVD, livre

Maria (2017), de Elen Linth e Riane Nascimento, Brasil, 17 min, DVD, 12 anos

17h - Um Filme de Dança (2013), de Carmen Luz, Brasil, 90 min, DVD, livre

19h - Lápis de Cor (2013), de Larissa Fulana de Tal, Brasil, 14 min, DVD, livre

Cinzas (2015), de Larissa Fulana de Tal, Brasil, 15 min, DVD, 12 anos

O tempo dos orixás (2014), de Eliciana Nascimento, Brasil, 20 min, DVD, livre

A Boneca e o Silêncio (2015), de Carol Rodrigues, Brasil, 19 min, DVD, 16 anos

Assim (2013), de Keila Serruya, Brasil, 14 min, DVD, 12 anos

17 de dezembro (domingo)

15h - Das Raízes às Pontas (2016), de Flora Egécia, Brasil, 20 min, DVD, livre

Mucamas (2015), do Coletivo Nós, Madalenas, Brasil, 15 min, DVD, livre

Mulheres de Barro (2015), de Edileuza Penha de Souza, Brasil, 26 min, DVD, livre

Conflitos e Abismos, A Expressão da Condição Humana (2014), de Everlane Moraes, Brasil, 15 min, DVD, 14 anos

17h - Gurufim na Mangueira (2000), de Danddara, Brasil, 26 min, DVD, 12 anos

Amor maldito (1984), de Adélia Sampaio, Brasil, 76 min, DVD, 16 anos

19h - Cinema Mudo (2012), de Sabrina Fidalgo, Brasil, 15 min, DVD, 14 anos

Personal Vivator (2014), de Sabrina Fidalgo, Brasil, 22 min, DVD, 12 anos

Rainha (2016), de Sabrina Fidalgo, Brasil, 30 min, DVD, 12 anos