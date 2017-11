Visitas em museus da Ferrari na Itália chegam a 500 milhões em 2017

Os dois museus da Ferrari nas cidades de Maranello e Modena, na Itália, registraram um recorde histórico nos 11 primeiros meses de 2017 e superaram a marca de 500 mil visitantes, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em nota divulgada nesta terça-feira (28) pela marca italiana, em 2016, os dois estabelecimentos contabilizaram um total de 478 mil bilhetes vendidos.

O museu Enzo Ferrari em Modena registrou em novembro um crescimento anual de 19%, aproximadamente 150 mil visitantes, que foram atraídos pela exposição "Dirigindo com as estrelas". A mostra expõe os modelos de grandes protagonistas do esporte, cultura, indústria e do espetáculo.

Por sua vez, o museu Ferrari de Maranello teve uma evolução de 8%, cerca de 350 mil visitantes nos primeiros 11 meses do ano. Lá, os apaixonados pela marca puderam participar das mostras "Rosso infinito" e "Under the Skin", que desde 15 de novembro também estreou no Design Museu de Londres, onde permanecerá até 15 de abril de 2018.

O museu em Modena mostra a vida de Enzo Ferrari desde o seu nascimento até a fundação da Ferrari e a criação da escuderia de corridas mais famosa do mundo, assim como o estabelecimento de Maranello. Ambos representam uma forma de mostrar ao público a história da empresa italiana.