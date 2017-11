Tijuca recebe o I Festival Donninha de Artes

A nova opção cultural da Tijuca, Donninha, abre as portas para o receber o I Festival Donninha de Artes, no próximo dia 7, a partir das 19h, com apresentações de 12 esquetes teatrais, que vão do lúdico ao dramático, de 15 minutos cada.

O objetivo principal do projeto é promover de forma divertida encontros entre artistas, do iniciante ao mais experiente, incentivar a arte, o trabalho coletivo e difundir valores culturais, artísticos, sociais e democratizar o acesso à cena teatral e demais expressões artísticas.

Festival vai apresentar 12 esquetes teatrais

As esquetes, nas categorias solo ou em grupo, serão julgadas através das pontuações técnica (profissionais reconhecidos da área) e, pelo júri popular (plateia do dia).

Entre os jurados parceiros do Festival estão atores como: Álamo Facó, Alejandro Cleveuax, Ana Flavia Cavalcanti, Eduardo Sterblitch, George Sauma, Guti Fraga, Johnny Massaro, Juliana Lohmann Letícia Colin, Louise de Tuani, Michel Melamed, Renata Dominguez e Soraya Ravenle. O jornalista Alexandre Henderson, do programa “Como Será?”, e os diretores teatrais, Cacá Mourthé, João Madeira, João Jr. e Malu Cotrim compõem o time de apoiadores.

As premiações serão dividas nas seguintes categorias: Melhor Esquete, Melhor Atriz, Melhor ator e Melhor Direção.