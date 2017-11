Marcelo Caldi apresenta "A sanfona é meu dom" na Sala Cecilia Meireles

Instrumentista e sanfoneiro, um dos mais representativos da sua geração no Brasil, Marcelo Caldi lança novo álbum, “A sanfona é meu dom”. As onze faixas inéditas contam com parceiros e participações especiais de músicos como Hamilton de Holanda, Maurício Carrilho, PC Castilho, Sérgio Ricardo e Silvério Pontes. Em novo álbum, o músico revela o lado amadurecido do compositor.

Com distribuição pelas plataformas digitais pela ONErpm e com venda física no site do artista, Marcelo Caldi apresenta “A sanfona é meu dom” também em show no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), na Sala Cecília Meireles, com participações de músicos e amigos do compositor, dentre eles: Silvério Pontes, Kiko Horta e Bebê Kramer, além da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro e do Quarteto Radamés Gnattali.

Em quase duas décadas de carreira, Marcelo Caldi trilha com reconhecimento entre a música popular e a música clássica

Em quase duas décadas de carreira, Marcelo Caldi trilha com reconhecimento entre a música popular e a música clássica, a partir da criação de arranjos originais de autores populares, como Luiz Gonzaga e Geraldo Azevedo, para orquestras sinfônicas.

Tem no currículo apresentações como solista de acordeom na Orquestra Petrobras Sinfônica, Orquestra Sinfônica Nacional da UFF, Orquestra Sinfônica do Recife e Orquestra Sinfônica Cesgranrio.

Fundador e maestro da primeira Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, desenvolveu método contemporâneo pioneiro para aprendizagem do fole. Em 2012, Caldi ganhou o Prêmio Funarte Centenário de Luiz Gonzaga, pela publicação “Tem sanfona no choro”, livro editado pelo Instituto Moreira Salles (IMS), que inclui transcrições de partituras de choros inéditas do compositor Luiz Gonzaga. Em 2015, compôs “Alma carioca”, canção interpretada pela Orquestra Petrobras Sinfônica, em homenagem aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro.

O novo álbum de Marcelo Caldi, “A sanfona é meu dom”, o terceiro da carreira do músico, chega após o lançamento de “Maré cheia, maré baixa”, EP de 2014, também com faixas autorais.