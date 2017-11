MAM Rio realiza mostra 'Dissidências Sexuais - cinema, gênero e direitos'

Uma mostra de cinema disposta a abraçar os mais diversos modos de viver a sexualidade e o gênero, com espaço aberto para o debate. Essa é a proposta de Dissidências Sexuais – Cinema, Gênero e Direitos, que acontece de 27 de novembro a 1º de dezembro, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Realizada pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a mostra valoriza filmes brasileiros de realizadores jovens e independentes, além de produções do Canadá. Em parceria com a Cinemateca do MAM, há também obras cinematográficas premiadas em festivais internacionais. Ao todo, serão exibidos 22 filmes, além de oficina, roda de youtubers e debates. Todas as atividades terão entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes na recepção da Cinemateca. A classificação indicativa varia conforme cada sessão. O evento conta com o apoio da Cinemateca do MAM, Consulado Geral do Canadá, Cineclube LGBT e Cinerama UFRJ.

Produção canadense 'Cure for Love' será exibida nesta segunda-feira (27)

De segunda a sexta-feira, a partir das 17h, o público terá acesso a sete longas e 15 curtas-metragens, entre documentários, animações, performances e diferentes tipos de produção audiovisual. Os filmes abordam assuntos como diversidade sexual, identidades de gênero, reversão de orientação sexual, diferentes arranjos familiares, feminismo, cultura queer, trabalho sexual, sexualidade de pessoas com deficiência e a influência da mídia em questões de gênero. As sessões diárias são divididas por temas: Foco Canadá, Transgeneridades, Performatividade, Queer e Panorama. Ao final de cada dia, haverá um debate com a participação de cineastas, estudantes, professores, ativistas, intelectuais e o público em geral. O evento inclui também a oficina Se Toca – Mala dos Prazeres, com a educadora sexual Renata Mota, na quarta-feira. Na sexta, dia do encerramento, uma Roda de youtubers reúne produtores de canais de conteúdos relacionados à temática, como Enrique sem H, Tá querida!, Drag-se, Kitana Dreams, DialogayBR e Se Toca. A programação termina com shows das cantoras Simone Mazzer e MC Xuxu, e festa com a DJ Clarissa Ribeiro. Neste dia, haverá diversos recursos de acessibilidade, conforme a programação.

Segundo o Superintendente de Comunicação do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Prof. Fernando Salis, o evento pretende contribuir para a promoção dos direitos daqueles que diariamente sofrem violência, opressão social, política e econômica por suas orientações sexuais ou identidades de gênero, afirmando, assim, a diversidade cultural e os direitos humanos. “Num tempo em que a arte vem sendo demonizada, apostamos no encontro entre o cinema e as ideias, de forma que a sexualidade seja vivida afirmativamente, as identidades de gênero não sejam consideradas ameaças aos laços sociais e o pensamento seja livre de dogmatismos, exclusão, censura e fundamentalismos”, explica ele.

SESSÕES TEMÁTICAS

ABERTURA - DIA 27/11 (segunda-feira) - FOCO CANADÁ

No intuito de dar uma perspectiva internacional à mostra, criamos um programa de filmes produzidos no país norte-americano, que, além de ser um dos maiores produtores de filmes com temáticas de sexualidade e gênero, é um dos mais progressistas em termos de políticas públicas para a população LGBTIQ+, entre outros grupos minoritários. Após os filmes, um debate reúne Antônio Quinet (psicanalista e psiquiatra), Lara Lopes (refugiada LGBT de Moçambique), Leandra Du Art (ativista dos direitos LGBTIQ+ e das pessoas com deficiência), Renata Mota (educadora sexual), Cléa Maria (formação de professores) e a Cônsul Geral do Canadá no Rio de Janeiro, Evelyne Coulombe.

DIA 28/11 (terça) - TRANSGENERIDADES

A questão “trans” invadiu as pautas midiáticas e políticas nacionais, da cultura popular aos tratamentos do SUS, das telenovelas ao Congresso Nacional, provocando um intenso debate sobre gênero, sexualidade e direitos. Os filmes da sessão abordam questões de transições estéticas, existenciais e de saúde, procurando tratar da diversidade identitária que existe dentro da própria cultura trans: homens trans, mulheres trans, travestis, a questão dos tratamentos, cirurgias, entre outras. Um debate reúne Jaqueline Gomes de Jesus (Dra. em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, professora do IFRJ), Laylla Monteiro (ativista LGBT e assistente de Pesquisas Clínicas na Fiocruz), Luis Carlos Alencar (diretor do documentário Bombadeira), Pablo Henrique Sant (homem trans e ativista LGBT), Rebecca Gotto (mulher trans e atriz do grupo TransArte) e Tertuliana Lustosa (professora e diretora de Cuceta).

DIA 29/11 (quarta) - PERFORMATIVIDADE

Como se propagam os valores através da linguagem popular e da mídia? Como se constroem supostos “consensos” sobre a moralidade e os costumes? Performatividade é um conceito que revela a força normativa que a repetição dos discursos provoca nas culturas e, portanto, também nos corpos e comportamentos. Através de filmes que mostram o poder de convencimento e a “naturalização” de valores hegemônicos pela religião, cultura popular e mídia, o debate aborda a necessidade de resistência cultural para que outros valores possam produzir imaginários e comportamentos diversos e inclusivos. Além de filmes, o programa inclui a oficina Se Toca – Mala dos Prazeres com a educadora sexual Renata Mota. Ao final, um debate reúne Antônio Carlos Moreira (jornalista e ex-colaborador do jornal Lampião da Esquina), Denilson Lopes (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ), Francine Barbosa (roteirista e professora), Chalini Torquato (professora e pesquisadora da ECO – UFRJ) e Ronaldo Canabarro (Mestre em História Regional pela UPF).

DIA 30/11 (quinta) - QUEER

Esse conceito em inglês, popularizado nos EUA desde a década de 1980, tomou recentemente a mídia brasileira por conta do encerramento de uma exposição de arte em Porto Alegre, que trazia obras com temáticas de sexualidade e gênero. Queer, etimologicamente, queria dizer, num sentido pejorativo, “estranho”, “anormal”, “bizarro”, até que homossexuais, bissexuais, transexuais, drag-queens, entre outros não conformes ao binarismo heteronormativo, se apropriaram do termo e o ressignificaram. Queer passou a qualificar uma atitude criativa, livre, original, irreverente e, sobretudo, afirmativa. Hoje o termo nomeia uma área em expansão dos estudos culturais. Neste dia, os filmes mostram essa atitude jovial e fluida, de experimentação estética dos corpos, relações, afetividades e identidades. Ao final, um debate reúne Ana Carolina Galiza (diretora de Inconfissões), Clarissa Ribeiro (diretora de X-Manas), Érica Sarmet (diretora de Latifúndio), Gustavo Vinagre (diretor de Filme para Poeta Cego) e Mariana Baltar (professora do curso em Cinema e Audiovisual e da Pós-graduação em Comunicação da UFF).

ENCERRAMENTO - DIA 01/12 (sexta) – PANORAMA

A sessão começa com uma Roda de Youtubers, para conhecermos melhor a cultura jovem de canais de conteúdos pela internet, trazendo esses “influenciadores digitais” para falarem de suas experiências. Novos canais, múltiplas plataformas, performances, algoritmos, agenciamento, educação, seguidores e haters serão alguns dos temas a serem debatidos com o público (com interpretação em Libras). A programação de filmes abordará questões como trabalho sexual, visibilidade lésbica, feminismo, cultura drag, transgeneridades, compondo um panorama dos principais temas debatidos ao longo da mostra (os filmes terão audiodescrição, legendagem descritiva e interpretação em Libras).Ao final, um debate (com interpretação em Libras) reúne Anahi Guedes de Mello (cientista social pesquisadora dos Estudos sobre Deficiências), Bruna Benevides (Presidenta do Conselho LGBT - Niterói - Diretoria da ANTRA e ABGLT - TransAtivista), Jean Wyllys (deputado federal), Guilherme Almeida (professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ), Marielle Franco (vereadora do Rio de Janeiro), Salvador Corrêa (coordenador de treinamento e capacitação da ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids) e Fernando Salis (Superintendente de Comunicação do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ). Para encerrar o evento, shows de Simone Mazzer, MC Xuxu (ambos com interpretação Musical de Sinais) e festa com aDJ Clarissa Ribeiro.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO E FILMES

Mostra Dissidências Sexuais – Cinema, Gênero e Direitos

De 27 de novembro a 1 de dezembro(seg a sex, a partir das 17h) Cinemateca do MAM Rio

Sessões diárias com debate

Entrada gratuita Lugares reservados para pessoas em cadeiras de rodas e obesas. Catálogo em BRAILLE disponível na recepção (confira outros recursos de acessibilidade comunicacional e de fruição estética disponíveis no dia 01/12).

ABERTURA: DIA 27/11 (segunda-feira) – FOCO CANADÁ

17h Programa 1 – 59 minutos 12 anos

Cure For Love (Dir. Francine Pelletier e Christina Willings, 59 min., 2008, Canadá, cópia em H.264, legendas em português) 12 anos

18h Abertura

Roberto Leher (Reitor da UFRJ)

Carlos Vainer (Coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ)

Fernando Salis (Superintendente de Comunicação do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ)

EvelyneCoulombe (Consul Geral do Canadá no Rio de Janeiro)

Hernani Heffner (Conservador Chefe da Cinemateca do MAM-RIO)

19h Programa 2 – 102 minutos 14 anos

Le Clitoris (Dir. Lori Malépart-Traversy, 3 min., 2016, Canadá, cópia em H.264, legendas em português) 14 anos

Hole (Dir. Martin Edralin, 14 min., 2014, Canadá, cópia em H.264, legendas em português) 14 anos

Last Chance (Dir. Paul Émile d’Entremont, 85 min., 2010, Canadá, cópia em H.264, legendas em português) 14 anos

Debate

Antônio Quinet (psicanalista e psiquiatra)

Lara Lopes (refugiada LGBT de Moçambique)

Leandra Du Art (ativista dos direitosLGBTIQ+ e das pessoas com deficiência)

Renata Mota (educadora sexual)

DIA 28/11 (terça-feira) TRANSGENERIDADES

17h Programa 3- Filmes da Cinemateca – 70 minutos 16 anos

Doce Amianto (Dir. Guto Parente e Uirá dos Reis, 70 min., 2013, Brasil, cópia em Blu-Ray) 16 anos

19h Programa 4 – 109 minutos 18 anos

Cuceta (Dir. Tertuliana Lustosa, 11 min., 2017, Brasil, cópia em H.264) 18 anos

Trans*lúcidx (Dir. Miro Spinelli, 10 min., 2013, Brasil, cópia em H.264) 14 anos

Femaleto Me (Dir.Calí dos Anjos, 19 min., Brasil, cópia em H.264, legendas em português) 14 anos

Bombadeira (Dir. Luis Carlos de Alencar, 75 min., 2007, Brasil, cópia em H.264) 18 anos

Debate

Jaqueline Gomes de Jesus (Dra. em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, professora do IFRJ)

Laylla Monteiro (Ativista LGBT, e Assistente de Pesquisas Clínicas na FIOCRUZ)

Luis Carlos Alencar (diretor do documentário Bombadeira)

Pablo Henrique Sant (homem trans e ativista LGBT)

Rebecca Gotto (mulher trans e atriz do grupo TransArte)

Tertuliana Lustosa (professora e diretora de Cuceta)

DIA 29/11 (quarta-feira) PERFORMATIVIDADE

15h Se Toca – Mala dos Prazeres - 18 anos

A educadora sexual Renata Mota oferecerá a oficina “Se Toca – Mala dos Prazeres”, palestra com uma leitura historiográfica do sexo, aspectos biológicos, sociológicos, físicos e sensoriais.

17h Programa 5- Filmes da Cinemateca – 115 minutos 18 anos

A Festa da Menina Morta (Dir. Matheus Nachtergaele, 115 min., 2008, Brasil, cópia em 35 mm.) 18 anos

19h Programa 6 – 106 minutos 14 anos

Quem Matou Eloá? (Dir. Livia Perez, 24 min., 2015, Brasil, cópia em DCP) 12 anos

Lampião da Esquina (Dir. Livia Perez, 82 min., 2016, Brasil, cópia em DCP) 14 anos

Debate

Antônio Carlos Moreira (jornalista e ex-colaborador do jornal Lampião da Esquina)

Denilson Lopes (coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ)

Francine Barbosa (roteirista e professora)

Chalini Torquato (professora e pesquisadora da ECO – UFRJ)

Ronaldo Canabarro (Mestre em História Regional pela UPF)

DIA 30/11 (quinta-feira) QUEER

17h Programa 7- Filmes da Cinemateca – 110 minutos 16 anos

Tatuagem (Dir. Hilton Lacerda, 110 min., 2013, cópia em DCP) 16 anos

19h Programa 8 – 73 minutos 18 anos

Inconfissões (Dir. Ana Carolina Galiza, 23 min., 2017, Brasil, cópia em DCP) 16 anos

Latifúndio (Dir. Érica Sarmet, 12 min., 2017, Brasil, cópia em DCP) 18 anos

X-Manas (Dir. Clarissa Ribeiro, 13 min., 2017, Brasil, cópia em H.264) 16 anos

Filme para Poeta Cego (Dir. Gustavo Vinagre, 25 min., 2012, Brasil, cópia em DCP) 18 anos

Debate

Ana Carolina Galiza (diretora de Inconfissões)

Clarissa Ribeiro (diretora de X-Manas)

Érica Sarmet (diretora de Latifúndio)

Gustavo Vinagre (diretor de Filme para Poeta Cego)

Mariana Baltar (professora do curso em Cinema e Audiovisual e da Pós-graduação em Comunicação da UFF)

ENCERRAMENTO: DIA 01/12 (sexta-feira) PANORAMA

17h Roda de Youtubers

Adriano Nunes, do canal DialogayBR

Bia Medeiros, do canal Drag-se

Enrique Coimbra, do canal Enrique sem H

Kitana, do canal KitanaDreams

Luiza Junqueira, do canal Tá Querida

Renata Mota, do canal Se Toca!

Recurso de Acessibilidade: interpretação em Libras

19h Programa 9 – 67 minutos 16 anos

Mercadoria (Dir. Carla Villa-Lobos, 15 min., 2017, Brasil, cópia em DCP) 14 anos

Negra Lésbica (Dir. Erika Roberta Silva, Patrícia Nórica, Priscilla Mendes e Formiga, 5 min., 2012, Brasil, cópia em H.264) 14 anos

Amanda e Monick (Dir. André da Costa Pinto, 20 min., 2008, Brasil, cópia em H.264) 14 anos

O Clube (Dir. Allan Ribeiro, 18 min., 2014, Brasil, cópia em DCP) Livre

Tailor (Dir. Calí dos Anjos, 9 min., 2017, Brasil, cópia em DCP) 16 anos

Recursos de Acessibilidade: audiodescrição, legendagem descritiva e interpretação em LIBRAS

21h Debate

Anahi Guedes de Mello (cientista social pesquisadora dos Estudos sobre Deficiências)

Bruna Benevides (Presidenta do Conselho LGBT-Niterói - Diretoria da ANTRA e ABGLT - TransAtivista)

Jean Wyllys (deputado federal)

Guilherme Almeida (professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ)

Marielle Franco (vereadora do Rio de Janeiro)

Salvador Corrêa (coordenador de treinamento e capacitação da ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids)

Fernando Salis (superintendente do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ)

Recurso de Acessibilidade: interpretação em Libras

22h30 Shows e Festa de Encerramento

Simone Mazzer

MC Xuxú

DJ Clarissa Ribeiro

Recursos de Acessibilidade: Interpretação Musical de Sinais nos shows de Simone Mazzer e MC Xuxú.

FILMES

A Festa da Menina Morta

29/11 - 17h - Programa 5 - Filmes da Cinemateca / Performatividade

Há 20 anos, uma pequena comunidade ribeirinha do Norte do Brasil celebra A Festa da Menina Morta. O evento festeja o milagre realizado por Santinho, que após o triste episódio do suicídio de sua mãe, encontra o vestido de uma menina desaparecida. A menina jamais foi encontrada, mas seus restos, simbolizados no tecido rasgado e manchado de sangue, são adorados e considerados sagrados. Habitantes de outras cidadelas da região amazônica visitam o local na data santa, rezam, pedem, e aguardam as ‘revelações’ da menina, que através do santo, se manifestam no apogeu da cerimônia. Nas comemorações dos 20 anos da Festa da Menina Morta, a mãe de Santinho reaparece. E é a partir desse momento que toda vida que Santinho havia idealizado, desmorona.

Duração: 115 minutos.

Ano: 2008.

Cópia de Exibição: 35 mm.

Classificação Indicativa: 18 anos (Consumo de Drogas Lícitas, Incesto, Relação Sexual)

Direção: Matheus Nachtergaele

Roteiro: Hilton Lacerda e Matheus Nachtergaele

Produção: Vania Catani

Elenco: Daniel de Oliveira, Juliano Cazarré, Jackson Antunes, Cássia Kiss, DiraPaes

Fotografia: Lula Carvalho

Som: Paulo Ricardo Nunes

Arte: Renata Pinheiro

Montagem: Karen Harley e Cao Guimarães

Participação em festivais:

Cannes Film Festival 2008; Santa Barbara InternationalFilm Festival.

Prêmios: Festival Internacional de Chicago: Melhor Filme - categoria Novos Diretores Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles: Melhor Roteiro; Melhor Fotografia Associação Paulista dos Críticos de Arte: Melhor Filme; Melhor Fotografia UruguayInternationalFilm Festival: Melhor Filme Latino-americano.

Amanda e Monick

01/12 - 19h - Programa 9 - Panorama

Duas travestis vivem realidades diferentes. Amanda é professora de história. Com olhar confiante, conquistou o respeito dos alunos. A base dessa auto-afirmação está no pai, que sempre deu apoio irrestrito. Monick aparenta ter uma realidade familiar diferente. Assumida desde os 17 anos, trabalha como prostituta em Santa Cruz do Capibaribe (Pernambuco). É na sala de aula que a trajetória de professora e aluna se cruzam. Por detalhes de criação e convivência social, histórias parecidas podem tomar rumos diferentes.

Duração: 20 minutos

Ano: 2008

Cópia de Exibição: H.264

Classificação Indicativa: 14 anos

Direção e Roteiro: André da Costa Pinto

Produção: André da Costa into, Henrique Neto e Carol Torquato

Elenco: José Amadeu Gonçalves, Camila Melo Costa Oliveira, Neuma Pinto, Daiane Quirino, Nilda, Silvio Gomes, Amanda, Monick

Fotografia: João Carlos Beltrão

Som: Guga S. Rocha

Arte: Carlos Mosca

Montagem: Carlos Carvalho

Bombadeira

28/11 - 19h - Programa 4 - Transgeneridades

O universo das travestis que transformam o corpo através das profissionais conhecidas como bombadeiras, por meio de aplicações clandestinas de silicone, passando pela “dor da beleza” para alcançar o tão desejado corpo feminino. Comoventes e fortes depoimentos mostram o dia-a-dia, a relação com as famílias, a discriminação, a religiosidade, anseios e sonhos das travestis.

Duração: 75 minutos

Ano: 2007

Cópia de Exibição: H.264

Classificação Indicativa: 18 anos

Direção e Roteiro: Luis Carlos de Alencar

Produção: Singra Produções

Fotografia: Fernando Oliveira, Pedro Léo

Montagem: Fernando Oliveira

Participação em festivais:

30º FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO– CUBA /2008: seleção oficial; FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA – CINEPORT/2007: competição Longa-Metragem; Mostra de Cinema Brasileiro – BRASILCINE/2007 – SUÉCIA: seleção oficial; 2ª Muestradel Cine Documental – Argentina/2008: seleção oficial; Premiére Cine Babylon - Berlin /2007: convite; Festival Mix Brasil – São Paulo SP/2008: seleção oficial; Divergenti Festival Internazionale di Cinema Transessuale - Bologna/Italia/ 2009: convite; ROMAPRIDE: EVENTI DEL GIOVEDI – Roma-Italia/ 2009: convite; FESTIVAL DU DOCUMENTAIRE BRÉSILIEN INDÉPENDANT A PARIS - 4ÈME ÉDITION – França/ 2011.

Prêmios: 10 Anos do Filme Bombadeira – Reconhecimento da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil/ REDTRANS BRASIL

Cuceta

28/11 - 19h - Programa 4 - Transgeneridades

Cuceta aconteceu enquanto arte e ritual de transição, enquanto comida baiana, tatuagem, modificação corporal. Uma travesti vai ao encontro de Dr. Elton Panamby para realizar o procedimento que mudaria a sua vida: a cuceta, uma tatuagem sobre a região anal e perianal. Muito mais que um risco no corpo, a sua vida se transformaria completamente.

Duração: 11 minutos

Ano: 2017

Cópia de Exibição: H.264

Classificação Indicativa: 18 anos

Direção, Roteiro, Produção, Som e Montagem: TertulianaLustosa

Elenco: Tertuliana Lustosa, Sara Elton Panamby, Bernardo de Assis, Calí dos Anjos, Cíntia Guedes

Fotografia e Arte: Matheus Araújo

Participação em festivais: Festival 6 Continentes, Cine Kuir.

Cure For Love

27/11 - 17h - Programa 1 - Foco Canadá

Cure for Love é um documentário de longa-metragem sobre um movimento evangélico controverso que pretende converter os gays em heterossexuais. O filme nos leva dentro desta subcultura cristã incomum e segue as vidas de vários jovens cuja homossexualidade está em desacordo com suas crenças religiosas.

Duração: 59 minutos

Ano: 2008

Cópia de Exibição: H.264 com legendas em português

Classificação Indicativa: 12 anos

Direção: Francine Pelletier e Christina Willings

Roteiro: Christina Willings

Produção: Christina Willings e Bonnie Thompson

Produção Executiva: Nancy Laing, David Christensen, GraydonMcCrea e Derek Mazur

Pesquisadora: TanyaFleet

Fotografia: ShaunHenning

Som Direto: Antonio Aroyo, Gabe Chu, Kate Kechnie, Steve Lafayette e Christopher Miller

Desenho de Som: Jordan Wiberg

Mixagem: John Iaquinta

Trilha Sonora: Jeff Bray

Montagem: Paul Mortimer

Doce Amianto

28/11 - 17h - Programa 3 - Filmes da Cinemateca / Transgeneridades

Amianto vive isolada num mundo de fantasia habitado por seus delírios de incontida esperança, onde sua ingenuidade e sua melancolia convivem de mãos dadas. Após sentir-se abandonada por seu amor (O Rapaz), Amianto encontra abrigo na presença de sua amiga morta, Blanche, que a protegerá contra suas dores – ao menos até onde possa. Seu universo interior choca-se com a realidade de um mundo que não a aceita, um mundo ao qual ela não pertence e invariavelmente ela torna a debruçar-se sobre seus delírios jocosos, misturando realidade e fantasia. Com a ajuda de sua Fada Madrinha, Amianto recolhe forças para continuar existindo na esperança de ser feliz algum dia.

Duração: 70 minutos

Ano: 2013

Cópia de Exibição: Blu-Ray

Classificação Indicativa: 16 anos (Sexo, Violência)

Direção, Roteiro e Montagem: Guto Parente e Uirá dos Reis

Produção: Guto Parente e Ticiana Augusto Lima

Elenco: Deynne Augusto, Uirá dos Reis, Dario Oliveira, Rodrigo Fernandes, Rafaela Diogenes

Fotografia: Guto Parente

Som: Pedro Diogenes

Arte: Lia Damasceno

Participação em festivais: Mostra Tiradentes (MG, 2013); Festival Latino-Americano de São Paulo (2013); Janela de Cinema do Recife (2013); Vitória Cine Vídeo (2013); Panorama Coisa de Cinema da Bahia (2013); Semana dos Realizadores (2013); Recifest – Festival de Cinema da Diversidade Sexual (2013); Rio Festival Gay de Cinema (2014); Festival Cine Música de Conservatória (2014).

Prêmios: Melhor Filme – Rio Festival Gay de Cinema (2014); Melhor Direção de Dublagem – Festival Cine Música de Conservatória (2014)

Femaleto Me

28/11 - 19h - Programa 4 - Transgeneridades

Youtubers masculinos trans produzem uma grande quantidade de material sobre suas descobertas e processos pessoais. FemaleTo Me é um enlaçar de algumas dessas narrativas.

Duração: 19 minutos

Ano: 2017

Cópia de Exibição: H.264 com legendas em português

Classificação Indicativa: 14 anos

Direção, Roteiro e Montagem: Calí dos Anjos

Produção: Estevão Meneguzzo e Bia Medeiros

Elenco: RyanCassata, SkylarKergil, Myles, Kayden Coleman

Som: Mp Studio

Arte: Stephany Trindade

Participação em festivais: Mostra Curta na Central, Cineclube Delas.

Filme para Poeta Cego

30/11 - 19h - Programa 8 - Queer

Glauco Mattoso, poeta cego sadomasoquista, aceita participar de um documentário sobre a sua própria vida, mas as condições que ele impõe desafiam o trabalho do jovem diretor.

Duração: 25 minutos

Ano: 2012

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: 18 anos

Direção e Roteiro: Gustavo Vinagre

Produção: Juliana Vicente

Elenco: Glauco Mattoso, Akira Nishimura, Gustavo Vinagre.

Fotografia: Thais Taverna

Som: Ivan Russo

Arte: Márcia Beatriz

Montagem: Rodrigo Carneiro

Participação em festivais: 23º Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo (São Paulo, 2012); 4th IBAFF, Festival Internacional de Cine de Murcia (Murcia, Espanha, 2013); 20º Festival MIX Brasil de Cultura da Diversidade (São Paulo e Rio de Janeiro, 2012); 42rd InternationalFilm Festival Rotterdam (Rotterdam, Holanda, 2013); 16th Cine lasAmericas (Austin, Texas, 2013); International Short Film Festival of Barcelona (Espanha, 2012); Festival Internacional de Cine en Guadalajara (Guadalajara, México, 2013); FESTIN – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Lisboa, Portugal, 2013); Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, RJ, 2012); Queer Lisboa – Lisbon Gay andLesbianFilm Festival (Lisboa, Portugal, 2013); Cinema City – 6º InternationalFilm Festival Novi Sad, Serbia (Novi Sad, Serbia, 2013); 20º Dokumentarts (România, 2013); Festival Kinoarte de Cinema – 15ª Edição Londrina (Londrina, PR, 2013); Forumdoc.BH – 17º Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte (Belo Horizonte, MG, 2013); Curta Brasília – Festival de Curtas-metragens de Brasília (Brasília, DF, 2013).

Prêmios: Menção Honrosa no 4th IBAFF, Festival Internacional de Cine de Murcia (2013); Menção Honrosa no 42rd InternationalFilm Festival Rotterdam (2013); Prêmio Revelação no 16º Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira (2013); Prêmio Aquisição Porta Curtas no 11º Festival Primeiro Plano (2012); Prêmio de Melhor Curta pelo Júri Popular no 20º Festival MIX Brasil de Cultura da Diversidade (2012); Melhor Filme segundo Júri Oficial no Festival Kinoarte de Cinema – 15ª Edição Londrina (2013)

Hole

27/11 - 19h - Programa 2 - Foco Canadá

Um retrato ousado de um cadeirante que anseia por intimidade num mundo que o ignora.

Duração: 14 minutos

Ano: 2014

Cópia de Exibição: H.264 com legendas em português

Classificação Indicativa: 14 anos

Direção e Roteiro: Martin Edralin

Produção: Martin Edralin, Laura Perlmutter, Andrew Nicholas McCann Smith

Elenco: Ken Harroer, Sebastian Deery, April Lee

Fotografia: Daniel Grant

Som: Kevin Brown

Arte: Laura MacKenzie

Montagem: Bryan Atkinson

Participação em festivais: Sundance Film Festival; Toronto International Film Festival; Locarno Film Festival; Clermont-Ferrand International Short Film Festival; Melbourne International Film Festival; BFI London Film Festival; Cork Film Festival; Seattle International Film Festival; AFI Fest; Iris Prize Festival.

Prêmios: Grand Prix, Clermont-Ferrand International Short Film Festival; Best Live Action Short, Canadian Screen Awards Jury Prize; Locarno Film Festival Grand Prix; Curta Cinema - Rio de Janeiro International Short Film Festival; Danzante Award - Best International Short Film; Huesca International Film Festival Special Jury Prize; Seattle International Film Festival Best Canadian Short; Inside Out LGBT Film Festival

Inconfissões

30/11 - 19h - Programa 8 - Queer

Luiz Roberto Galizia foi uma figura importante para a cena teatral nas décadas de 1970 e 1980. Foi, também, um tio que não conheci. Este documentário procura um resgate do vivido, a partir do registro feito em fotografias e filmes super8 pelo tio Luiz e encontrado por mim 30 anos depois da sua morte.

Duração: 23 minutos

Ano: 2017

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: 16 anos

Direção: Ana Carolina Galiza

Roteiro: Ana Galizia, Felipe Fernandes e Luciano Carneiro

Produção: Ana Galizia e Guilherme Farkas

Elenco: Ana Galizia, Charles Fricks, Geovaldo Souza, Gunnar Borges, Leandro Rebello e Lucas Inácio Nascimento

Som: Guilherme Farkas

Montagem: Luciano Carneiro e Felipe Fernandes

Prêmios: Prêmio Elipse 2017/Aquisição Canal Brasil

Lampião da Esquina

29/11 - 19h - Programa 6 - Performatividade

‘Por que nós não fazemos um jornal com um ponto de vista homossexual sobre questões diversas e sobretudo sobre a homossexualidade?’ Assim nasceu o Lampião, em plena ditadura militar, com a intenção de dar voz às chamadas ‘minorias’ da época – homossexuais, mulheres, negros e indígenas, um grupo de jornalistas e escritores homossexuais se reuniu com a idéia de criar um jornal. Na pauta, temas ainda inéditos para a imprensa brasileira: feminismo, sexualidade, aborto, racismo, ecologia, drogas, machismo, prostituição… Lampião da Esquina é um documentário sobre o primeiro jornal brasileiro a trazer abertamente questões homossexuais. Com a participação de Ney Matogrosso, Aguinaldo Silva, João Silvério Trevisan, Edy Star, Leci Brandão o filme traça a trajetória do Lampião além de contextualizar o período em que aconteceu essa iniciativa histórica.

Duração: 82 minutos

Ano: 2016

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: 14 anos

Direção: Lívia Perez Codireção: Noel Carvalho

Produção Executiva: Giovanni Francischelli

Elenco: Aguinaldo Silva, Ney Matogrosso João Silvério Trevisan, Luiz Carlos Lacerda (Bigode), Glauco Mattoso, Celso Curi, Laerte Coutinho, Antônio Carlos Moreira, Peter Fry, João Carlos Rodrigues, Alceste Pinheiro, Winston Leyland, Dolores Rodrigues, Leci Brandão e Edy Star.

Fotografia: Felipe Vieira, André Menezes

Montagem: Henrique Cartaxo

Participação em festivais: Rio Festival de Gênero e Sexualidade no Cinema 2017 (Rio de Janeiro/RJ); 24º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade (São Paulo/SP); É Tudo Verdade 2016 – Festival Internacional de Documentários (São Paulo/SP).

Prêmios: Menção Honrosa na Competitiva Brasil - 24º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade

Last Chance

27/11 - 19h - Programa 2 - Foco Canadá

Esse documentário conta a história de 5 pessoas que procuram por asilo por terem fugido de seus países para escapar da homofobia. Eles enfrentam obstáculos no Canadá, temem a deportação e ansiosamente esperam por uma decisão que pode mudar suas vidas.

Duração: 85 minutos

Ano: 2010

Cópia de Exibição: H.264 com legendas em português

Classificação Indicativa: 14 anos

Direção e Roteiro: Paul Émile d’Entremont

Produção: Murielle Rioux-Poirier, MaryseChapdelaine

Produção Executiva: Jacques Turgeon

Elenco: Ken Harroer, Sebastian Deery, April Lee

Prêmios: International Francophone Film Festival in Acadie, November 15 to 23 2012, Moncton Canada; La Vague-Léonard Forest Award for Best Acadian Mid-Length or Feature Length Film* Atlantic Film Festival, September 13 to 20 2012, Halifax - Canada Best Atlantic Original Score or Song: Claude Fournier

Latifúndio

30/11 - 19h - Programa 8 - Queer

O corpo não é apenas matéria, mas uma contínua e incessante materialização de possibilidades

Duração: 12 minutos

Ano: 2017

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: 18 anos

Direção e Roteiro: Érica Sarmet

Produção: Érica Sarmet, Silvia Sobral

Elenco: Estevão Garcia, Raissa Vitral, Guilherme Marcondes, RaphiSoifer, Carolla Ramos, Patricia Barbara, Igor Dornelles, Maria Isabel Lamim

Fotografia: Talita Arruda

Som: Alessandro Kubrusly, Pedro Félix

Arte: Felipe Abdala, Fernanda Bigaton

Montagem: Calí dos Anjos

Participação em festivais: 12th Pornfimfestival Berlin; 24º Festival de Cinema de Vitória; I Mostra Póspornô (R)Existentes; Curta na Central.

Le Clitoris

27/11 - 19h - Programa 2 - Foco Canadá

As mulheres têm sorte, elas conseguem ter o único órgão do corpo humano dedicado exclusivamente para o prazer: o clitóris! Neste documentário animado bem-humorado e instrutivo, descubra sua anatomia não-reconhecida e sua "herstory" desconhecida.

Duração: 3 minutos

Ano: 2016

Cópia de Exibição: H.264 com legendas em português

Classificação Indicativa: 14 anos

Animação, Texto e Direção: Lori Malépart-Traversy

Inspiração: “La fabuleusehistoireduclitoris” escrito por Jean-Claude Piquard

Música: Eliazer Kramer

Engenheiro de Som: Marcelo Suarez

Mixagem: Stéphane Calce

Desenho Sonoro: Vanessa Zaurrini e Lori Malépart-Traversy

Supervisão: ShiraAvni

Mercadoria

01/12 - 19h - Programa 9 - Panorama

A partir da chegada de uma novata, seis mulheres compartilham suas experiências, desejos e medos no trabalho com a prostituição.

Duração: 15 minutos

Ano: 2017

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: 14 anos

Direção: Carla Villa-Lobos

Roteiro: Mila Teixeira

Produção: Julia Araújo

Elenco: Adriana Dehoul, Aline Mendes, Bárbara Aires, Indira Nascimento, Ingrid Klug, Paula Malheiros e Roberta Bahia

Fotografia: Paloma Palacio

Som: Amanda Hecht

Arte: Mariana Zappa

Montagem: Luisa Triers

Participação em festivais: 2017 Short FilmCorner - Cannes - 22-28/maio; Festival Zona de Cinema - Rio de Janeiro/Brasil - 14-30/jul; MICGénero - México e Argentina - 02/ago-08/out; ROTA - Festival de Roteiro Audiovisual - Rio de Janeiro - 14-19/ago; CineBH (Mostra Contemporânea) - Belo Horizonte/Brasil - 22-27/ago; FITA - Festival Itinerante de Audiovisual - Belo Horizonte - 05-11/set; Shorts Mexico (Competenciaiberoamericanaficción) - Mexico - 06-13/set; Cine Tamoio - Festival de Cinema de São Gonçalo - São Gonçalo/RJ - 18-21/set; Downtown Los Angeles (DTLA) Film Festival - Los Angeles - 22-29/set; NOIA - Festival do Audiovisual Universitário - Fortaleza/CE - 03-08/out; Metrô - Festival do Cinema Universitário - Curitiba/PR - 11-15/out; Fuá- Festival Universitário de Audiovisual.

Prêmios: Prêmio de Melhor Fotografia (bolsa IATEC) - Festival Zona de Cinema

Negra Lésbica

01/12 - 19h - Programa 9 - Panorama

Seis mulheres, seis histórias diferentes que apresentam um único elo: o preconceito que sofrem por serem negras e assumirem a sua orientação sexual como lésbicas.

Duração: 5 minutos

Ano: 2012

Cópia de Exibição: H.264

Classificação Indicativa: 14 anos

Direção, Roteiro, Fotografia, Som, Arte e Montagem: Erika Roberta Silva, Patrícia Nórica, Priscilla Mendes e Formiga

Produção: Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual

Elenco: Dandara Gomes, Jéssica Thielen Galvão Rufino, DoryHerlene de Oliveira - DD, Elizângela Alves Ramos Costa, Erika Roberta Silva e Formiga.

O Clube

01/12 - 19h - Programa 9 - Panorama

A Turma OK, o clube social gay mais antigo da América Latina, comemora 53 anos com uma reunião de simpatizantes e dos transformistas associados.

Duração: 18 minutos

Ano: 2014

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: Livre

Direção e Montagem: Allan Ribeiro

Roteiro: Allan Ribeiro e Douglas Soares

Produção: Lucas Murari, Raquel Rocha

Elenco: Elaine Parker, Patrícia San Lorran, SophyaMonroe

Fotografia: Lucas Barbi

Som: Thiago Yamachita

Arte: Douglas Soares, Giovani Barros

Participação em festivais: VI Paulínia Film Festival; 42º Festival de Cinema de Gramado; 21º Vitória Cine Vídeo; 16º Festival Kinoarte - Londrina; 14º Curta-SE - Sergipe; Festival do Rio; Festival internacional de Curtas de SP; Festival internacional de Curtas de BH; Festival internacional de Curtas do RJ - Curta Cinema; Panorama Coisa de Cinema de Salvador; Goiânia Mostra Curtas; Janela de Cinema de Recife; Cinema de Garagem; 36 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

Prêmios: Melhor Curta, Melhor Diretor, Pêmio de Juri Popular e Prêmio da Crítica - VI Paulínia Film Festival; Prêmio Especial do Juri - 42º Festival de Cinema de Gramado; Melhor Curta e Melhor ator - 21º Vitória Cine Vídeo; Melhor roteiro - 16º Festival Kinoarte - Londrina; Prêmio Especial do Juri - 14º Curta-SE - Sergipe

Quem Matou Eloá?

29/11 - 19h - Programa 6 - Performatividade

Em 2008, Lindemberg Alves de 22 anos invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá Pimentel de 15 anos, armado, mantendo-a refém por cinco dias. O crime foi amplamente transmitido pelos canais de TV. “Quem matou Eloá?” traz uma análise crítica sobre a espetacularização da violência e a abordagem da mídia televisiva nos casos de violência contra a mulher, revelando um dos motivos pelo qual o Brasil é o quinto no ranking de países que mais matam mulheres.

Duração: 24 minutos

Ano: 2015

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: 12 anos (Violência)

Direção e Roteiro: Livia Perez

Produção: Giovanni Francischelli

Elenco: Ana Paula Lewin, Analba Teixeira, Augusto Rossini, Elisa Gargiulo, Esther Hamburguer

Fotografia: Cris Lyra

Som: Clara Cervantes

Arte: André Menezes

Montagem: Cristina Muller, Lívia Perez

Participação em festivais: 12eme BrésilenMouvements (Paris/França); MOSTRA VII: BrazilianFilm Series (Chicago/E.U.A.); 11º DocsDF – Festival Internacional de Cine Documental de laCiudad de México (Ciudad de México/México); REcine – Festival Internacional de Cinema de Arquivo (Rio de Janeiro/Brasil); Curta o Gênero (Fortaleza/Brasil); 27º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (São Paulo/Brasil); HOT DOCS – CanadianInternationalDocumentary Festival (Toronto/Canadá); Seoul HumanRightsFilm Festival (Seul/Coréia do Sul); IX EncuentroHispanoamericano De Cine Y Video Documental Independiente (Cidade do México/México); Mostra Edital Carmen Santos – Cinema de Mulheres e Filmes Convidados (Brasília/Brasil); CINELATINO 28èmes Rencontres de Toulouse (Toulouse/França); IDFA - InternationalDocumentaryFilm Festival Amsterdam (Docs For Sale) (Amsterdã/Holanda); ATLANTIDOC - Festival Internacional de Cine Documental (Montevidéu/Uruguai); 10th FilmandHumanRights in the World Exhibition (Brasil); Semana Paulistana do Curta-Metragem (São Paulo/Brasil)

Prêmios: 10+ Favoritos do Público - 27º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo; Melhor Curta-metragem Nacional e Menção Honrosa de filme para reflexão - 9º Festival de Cinema de Triunfo; Melhor Curta Documentário – GENII Awards, Alliance for Women in Media Southern California; Melhor Filme (Categoria Mulheres) - IX EncuentroHispanoamericano De Cine Y Video Documental Independiente “Contra El Silencio Todas LasVoces”; Melhor Curta-metragem - ATLANTIDOC Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay; Melhor Curta Paulista - Semana Paulistana do Curta-metragem.

Tailor

01/12 - 19h - Programa 9 - Panorama

Tailor é um cartunista transgênero que compartilha em sua página na internet experiências de outras pessoas trans e seus desafios dentro da sociedade. Um documentário animado feito por pessoas trans.

Duração: 10 minutos

Ano: 2017

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: 16 anos

Direção: Calí dos Anjos

Roteiro: Debora Guimarães e Calí dos Anjos

Produção: Bia Medeiros, Suma Filmes

Direção de Fotografia: Bia Marques

Animaçâo: Raissa Laban

Elenco: Orlando Tailor, Tertuliana Lustosa, Bernardo Gomes, Miro Spinelli

Fotografia: Bia Marques

Som: Gustavo Ruggeri

Montagem: Vinicius Nascimento

Participação em festivais: Anima Mundi (Rio de Janeiro e São Paulo); Rio Festival de Gênero e Sexualidade (Rio de Janeiro); Queer Bits Spring Festival III (Chicago, EUA); Mostra Todos os Gêneros no Itaú Cultural (São Paulo); TransPride Short FilmEvent( Brighton, Reino Unido);TransStellarFilm Festival (Detroit, EUA); Festival de Gramado (Gramado, RS), Vancouver LatinAmericaFilm Festival (Vancouver, Canadá); Cine Vivo - Latino Film Festival (Perth, Austrália), TaosPrideFilmFest (New Mexico, USA); Austin Gay &LesbianInternationalFilm Festival (Austin, EUA); Transcreen (Amsterdam, Holanda); FM LGBT Film Festival (North Dakota, EUA); Stamped - Pensacola LGBT FilmFest (Florida, USA); Gainesville Latino Film Festival (Flórida, EUA); Queer Lisboa (Lisboa, Portugal); Baixada Animada (Duque de Caxias); Oslo FusionInternationalFilm Festival (Oslo, Noruega); Reeling: The Chicago LGBTQ+ InternationalFilm Festival (Chicago, EUA); Luststreifen - QueerFilm Festival Basel (Basel, Suíça); Barcelona Short FilmandVideoInternational Festival (Barcelona, Espanha); Festival do Rio (Rio de Janeiro, RJ); EspacioQueer (Mar del Plata, Argentina; FishEye (Bucks, Reino Unido); Tampa BayInternational Gay &LesbianFilm Festival (Florida, EUA); Kaohsiung Film Festival International (Taiwan); LesGaiCineMad (Madrid, Espanha); Mix Copenhagen (Copenhagen, Dinamarca); DOK Lepizig ( Leipzig, Alemanha); Beijing QueerFilm Festival (Beijing, China); Curta Cinema (Rio de Janeiro, RJ); RainbowVisionsFilm Festival (Alberta, Canada); QUEER-Streifen Regensburg (Regensburg, Alemanha); Vox Feminae (Zagreb, Croacia); Uppsala International Short Film Festival (Uppsala, Suécia); San Francisco TransgenderFilm Festival (São Francisco, EUA); Queer Media Festival (Manchester, Reino Unido); Crossing The Screen (Eastbourne, Reino Unido); thishuman world - InternationalHumanRightsFilm Festival (Viena, Austria); Shift Film Festival (Limburg, Holanda); Mix Brasil Diversidade (São Paulo, SP); AnimationMarathon (Atenas, Grécia); MIRA - Latin American IndependentFilmfestival (Bonn, Alemanha); Queer Kampala InternationalFilm (Uganda).

Prêmios: 45º Festival de Cinema de Gramado: Melhor Diretor, Prêmio Canadá Jovem Cineasta [Gramado, Brazil]; CineVivo: Perth Independent Latino Film Festival: Melhor Desenho de Produção [Perth, Austrália]; TransStellarFilm Festival: Melhor Filme de Animação [Detroit, EUA]; GLFF Gainesville Latino Film: Melhor Filme [Gainesville, EUA]; Queer Lisboa - Melhor Curta-metragem Voto do Público [ Lisboa, Portugal]; Barcelona Short FilmandVideoInternational Festival - Melhor Filme Experimental [Barcelona, Espanha].

Tatuagem

30/11 - 17h - Programa 7 - Filmes da Cinemateca / Queer

Brasil, 1978. A ditadura militar, ainda atuante, mostra sinais de esgotamento. Em um teatro/cabaré, localizado na periferia entre duas cidades do Nordeste do Brasil, um grupo de artistas provoca o poder e a moral estabelecida com seus espetáculos e interferências públicas. Liderado por Clécio Wanderley, a trupe conhecida como Chão de Estrelas, juntamente com intelectuais e artistas, além de seu tradicional público de homossexuais, ensaiam resistência política a partir do deboche e da anarquia.

A vida de Clécio muda ao conhecer Fininha, apelido do soldado Arlindo Araújo, 18 anos: um garoto do interior que presta serviço militar na capital. É esse encontro que estabelece a transformação de nosso filme para os dois universos. A aproximação cria uma marca que nos lança no futuro, como tatuagem: signo que carregamos junto com nossa história.

Duração: 110 minutos

Ano: 2013

Cópia de Exibição: DCP

Classificação Indicativa: 16 anos (Conteúdo impactante, Conteúdo Sexual, Drogas, Sexo)

Direção e Roteiro: Hilton Lacerda

Produção: João Vieira Jr., Chico Ribeiro e OfirFigueiredo

Elenco: Irandhir Santos, Jesuíta Barbosa, Rodrigo García, Sílvio Restiffe, Sylvia Prado, AriclenesBarroso

Fotografia: Ivo Lopes Araújo

Som: Danilo Carvalho

Arte: Renata Pinheiro

Montagem: Mair Tavares

Participação em festivais: Palm Springs InternationalFilm Festival; San SebastiánInternationalFilm Festival.

Prêmios: Melhor Filme, Trilha Musical e Ator (Irandhir Santos) - 41º Festival de Gramado; Melhor Filme de Ficção pelo voto popular - Prêmio FIPRESCI, Prêmio Especial do Júri Ficção, Melhor Ator (Jesuíta Barbosa) e Melhor Ator Coajuvante (Rodrigo García) - Festival do Rio 2013; Prêmio do Juri - Festival Mix Brasil; Melhor Contribuição Artística (Irandhir Santos) - Havana Film Festival.

Trans*lúcidx

28/11 - 19h - Programa 4 - Transgeneridades

A partir de imagens auto-documentais publicadas online por indivíduos trans*, este ensaio cinematográfico busca expandir o olhar sobre seus corpos, aprofundando-se nas subjetividades que transformam a matéria-corpo.

Duração: 10 minutos

Ano: 2013

Cópia de Exibição: H.264

Classificação Indicativa: 14 anos

Direção, Roteiro Montagem: Miro Spinelli

Produção: Mariama Lopes e Luciano Faccini

Elenco: Caio Riscado (Voz over)

Fotografia: Gustavo Pinheiro e Mariama Lopes

Som: Luciano Faccini

Participação em festivais: Mostra Rumos Cinema e Vídeo no Itaú Cultural; Mostra do Filme Livre - premiado com Troféu do Filme Livre (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e itinerância em mais de 40 cidades do Brasil); Curta o Gênero (Fortaleza, itinerância em Florianópolis e Juazeiro do Norte); Olhar de Cinema – Festival Internacional de Cinema de Curitiba; Rio Festival Gay de Cinema; EntzaubertFest (Berlin), LaDIYfest Berlin; XartSplitta (Berlin); Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, TENDADOQUEER (SP); Mostra Contraponto; Ciclo de Cine delOcutubreTrans (Barcelona); Ivahm - InternationalVideoArt Festival (Madrid); Fringe! FilmFest (Londres)

Prêmios:

Troféu do Filme Livre - Mostra do Filme Livre 2014

X-Manas

30/11 - 19h - Programa 8 - Queer

Recife, 2054. No submundo xs dissidentes sexuais, bichas bandidas, travestis, sapatonas boladas e todos os corpos marginalizados bolam um plano para destruir a cis-heteronorma.

Duração: 13 minutos

Ano: 2017

Cópia de Exibição: H.264

Classificação Indicativa: 16 anos

Direção, Fotografia e Montagem: Clarissa Ribeiro

Roteiro, Produção, Elenco e Arte: banshee, gildabokadekaralla, linda demorrir, milena cinismo, igemartins, paulet lunática lindacelva, perllarannielly, rafael soares, alinefluorr e padmé

Participação em festivais: Recifest, FestCurtas BH, Festival Anormal de Posporno Cidade do México