Theatro Municipal recebe IV Semana do Violino com palestras e concertos diários

A já tradicional Semana do Violino chega à sua 4ª edição em 2017 com o foco na Música de Câmara – grupos formados com pequeno número de artistas e alto requinte musical. Vários dos principais violinistas e artistas da música de concerto da atualidade retornam a este evento que celebra o fazer e a reflexão artística, através de concertos e palestras. Além disso, este ano o evento receberá doações de alimentos para a campanha ‘SOS Theatro Municipal’, somando forças aos funcionários da casa que estão com atraso salarial há meses.

Para a abertura no dia 27 de novembro, às 20h, um recital único de violino e piano, com o renomado violinista Paulo Bosisio e a grande pianista Lúcia Barrenechea, dois dos principais músicos brasileiros da atualidade. No programa Sonatas de Mozart, Mendelssohn e Cláudio Santoro.

De 28 de novembro a 1° de dezembro, haverá palestras às 19h com o violinista Ayran Nicodemo, o fisioterapeuta Edmur Paranhos Jr. e o renomado professor Paulo Bosisio, com temas riquíssimos ao desenvolvimento cultural e musical do público.

Após as palestras, às 20h, haverá concertos de Jonas Hocherman Septeto, Ivan Scheinvar e Kátia Balloussier, GNU – Música Contemporânea de Concerto, Schubertíades, Trio Àgape.

O encerramento, no dia 3 de dezembro, às 17h, será com Ricardo Amado e Flávio Augusto, que este ano acabam de gravar a integral das Sonatas de Villa Lobos. No programa, Villa Lobos, Mozart, Grieg e Dvorak, fechando o evento com chave de ouro.

Os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada, R$10)

Confira a programação:

27/11 - segunda-feira

20h concerto – Paulo Bosisio e Lúcia Brrenechea

28/11 – terça-feira

19h palestra – Ayran Nicodemo

20h concerto - Jonas Hocherman Septeto

29/11 – quarta-feira

19h palestra – Ayran Nicodemo

20h concerto – Ivan Scheinvar e Kátia Balloussier

30/11 - quinta-feira

19h palestra – Edmur Paranhos Jr.

20h concerto - GNU: Música Contemporânea de Concerto

1/12 – sexta-feira

19h palestra – Paulo Bosísio

20h concerto – Schubertíades: Carol McDavit, Kátia Balloussier, Flávio Augusto e Ayran Nicodemo

2/12 - sábado

20h concerto – Àgora Trio: Ayran Nicodemo, Talita Vieira e Ana Luiza Lopes

3/12 – domingo

17h Concerto – Ricardo Amado e Flávio Augusto