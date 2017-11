Salvatore Ferragamo unificará desfiles de homens e mulheres

A grife italiana Salvatore Ferragamo anunciou que irá unificar seus desfiles de moda entre homens e mulheres. A primeira aparição da "novidade" será na Semana de Moda de Milão, em fevereiro do ano que vem, na apresentação da coleção Outono/Inverno.

Segundo a maison, trata-se de uma "escolha em linha com a estratégia da marca de harmonizar as coleções masculinas e femininas, em um mercado que pede um posicionamento sempre mais forte e definido, com precisão nas referências estilísticas".

Agora, a curiosidade será saber como irão trabalhar os dois responsáveis pelas coleções da casa. O francês Guillaume Meilland dirige as criações masculinas enquanto Paul Andrew lidera as femininas.

Além da Ferragamo, recentemente, as grifes Gucci, Missoni e Jill Sander anunciaram a mesma decisão de unificar seus desfiles.