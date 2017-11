Racismo, leitura na infância e alfabetização em debate literário no Recreio dos Bandeirantes

Em celebração ao mês da Consciência Negra, no próximo dia 26 de novembro (domingo), às 16h, a Livraria Leitura do Américas Shopping promove debate sobre o livro 'Menina bonita do laço de fita', de escritora Ana Maria Machado.

A proposta do encontro é falar sobre o universo da alfabetização, a leitura na infância e o racismo. As inscrições são gratuitas e limitadas.

A mesa de debate será composta pela especialista em Leitura Dinâmica e Otimização do Estudo e idealizadora do projeto Fábrica de Leitores, Lissandra de Oliveira; a professora de língua portuguesa, Eduarda Girard; a pedagoga, Andressa Leal; e a professora alfabetizadora, Danielle Calixto.

Livro 'Menina bonita do laço de fita'

O evento irá contar ainda com a participação especial dos alunos Pedro Lisboa e Bianca Pimentel - crianças que leram o livro e estão em fase de alfabetização.

Publicado pela Editora Ática, o livro conta a história de uma linda menina negra, que desperta a admiração de um coelho branco, que deseja ter uma filha tão negra quanto ela. Cada vez que ele lhe pergunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. O coelho segue todos os "conselhos" da menina, mas continua branco.

O evento faz parte do projeto Fábrica de Leitores – uma iniciativa do Instituto de Otimização da Mente (IOM), em parceria com o Instituto Angelicum. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 96460-8111 ou pelo e-mail contato@fabricadeleitores.com.br.

Serviço: Debate do livro 'Menina bonita do laço de fita'

Data: 26 de novembro (domingo), às 16h

Local: Livraria Leitura (Américas Shopping) - Av. das Américas, 15.500 - Recreio dos Bandeirantes

Entrada gratuita

Mais informações: (21) 96460-8111 / contato@fabricadeleitores.com.br