Quarteto Radamés Gnattali se apresenta no Centro Cultural do Poder Judiciário

A Agenda Cultural do Museu da Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário (CCMJ), no Centro do Rio de Janeiro, dá continuidade ao programa “Música no Palácio” com a apresentação do quarteto Radamés Gnattali, que fará uma homenagem aos compositores brasileiros.

Formado pelas violinistas Carla Rincón e Andréia Carizzi, pelo violista Fernando Thebaldi mais o violoncelista Hugo Pilger, o Quarteto Radamés Gnatalli é considerado um dos principais conjuntos de câmara brasileiro da atualidade. Com o repertório basicamente dedicado à música nacional, o grupo é vencedor de inúmeros prêmios, como o “13º Prêmio Carlos Gomes” como melhor conjunto de câmara do Brasil e já foi indicado para o Grammy Latino de 2012. Além disso, o Quarteto Radamés Gnattali se apresenta regularmente em diversos festivais no Brasil e já realizou turnês pela Europa, África, Américas do Sul e do Norte.

A série tem curadoria do professor Marcelo Jardim, diretor artístico da Escola de Música da UFRJ. O programa privilegia a música de câmara, em suas variadas formações instrumentais e tradições musicais, abrigando uma das mais ativas programações de música erudita da cidade. Os concertos são apresentados na Sala Multiuso do CCMJ ou em salões e tribunais históricos do Antigo Palácio da Justiça, localizado na Praça XV, atrás do Fórum.

O concerto acontecerá na terça-feira (28), às 19h, no Salão Histórico do I Tribunal do Júri, localizado no segundo pavimento do Antigo Palácio da Justiça, na Rua Dom Manuel 29, Centro. O concerto é gratuito e as senhas serão distribuídas 30 minutos antes do início do concerto.