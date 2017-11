Museu de Astronomia estende as comemorações pelo dia da consciência negra

O dia da consciência negra foi celebrado na última segunda-feira (20), mas o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) estende as comemorações por essa data tão importante, que é dedicada à reflexão sobre a inserção dos negros na sociedade brasileira. As atividades gratuitas terão início às 15h, com oficinas e atrações promovendo interatividade aos participantes.

A atividade "Que Som é Esse?" abre a programação do sábado explorando os conceitos de ondas sonoras e propagação de sons em meios materiais e instrumentos musicais. Com participação especial do grupo Afoxé Filhos de Gandhi, de filosofia voltada para paz e união entre os povos, a atividade vai oferecer muito ritmo e alegria ao público presente.

Em seguida, entra em ação a oficina "Faça você mesmo" - Construa a sua pipa. Uma prática antiga em nosso país é a de soltar pipa. Comum no Quilombo dos Palmares para anunciar a aproximação de algum perigo, esse traço cultural tornou-se um dos lazeres prediletos nas periferias e favelas cariocas. Ficou interessado pela história e quer saber ainda mais sobre essa ligação? Enriqueça seus conhecimentos participando da oficina e aprenda a construir uma bela pipa.

A ciência também encontra seu espaço na capoeira. O que ela pode nos ensinar sobre essa expressão cultural brasileira, que mistura esporte e arte musical? A atividade "Capoeira no MAST" vai contar com praticantes desta arte marcial brasileira, caracterizada por movimentos ágeis e complexos, que teve origem com os fugitivos da escravidão, utilizando a vegetação rasteira para fugirem do encalço dos capitães do mato.

Para fechar o sábado de atividades no MAST, já com a chegada da noite carioca, será realizado o "Programa de Observação do Céu", onde por meio de uma luneta, construída no início do século XX, o público poderá observar as estrelas, os planetas e alguns outros fenômenos estudados pela astronomia.

Os visitantes ainda vão ter a oportunidade de ver uma réplica, em tamanho real, do Sputnik, primeiro satélite artificial feito pelo homem e que deu início à Era Espacial. O satélite faz parte do acervo do MAST e está exposto na entrada do museu em comemoração pelos 60 anos de seu lançamento. O público também vai poder visitar a fantástica exposição 3D: Imprimindo o Futuro, que possui mais de 100 peças em exibição, e revelam como a nova tecnologia inspira o futuro do design e de diversos outros setores, como a medicina e a indústria. É uma oportunidade de conhecer mais sobre essa espetacular tecnologia de impressão tridimensional.