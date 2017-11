​​​​Campo de Santana, no Centro do Rio, sedia festival multilinguagem

Um dos parques mais emblemáticos do Brasil será palco da Festa da Rua - Rio de Histórias a Céu Aberto, ocupação literária que o Instituto Tear promove anualmente na cidade. O festival será no sábado (25), no Campo de Santana, região central do Rio, e vai contar com mais de 40 atrações para todas as idades.

A programação gratuita, que começa às 9h e se estende até as 14h, inclui contação de histórias, cirandas, brincadeiras musicais, intervenções, oficinas e shows.

Cerca de 150 artistas devem participar do evento, entre eles Junu Ramos e Terreirada Cearense, Choro da Glória, Grupo Dandalua, Festival Carioca de Contação de Histórias, Edmilson Santini, Lata Doida, Poesia Viral, Peneira, Cacuriança e coletivos do projeto Trilhas Literárias. Mais do que uma sucessão de apresentações e oficinas, o festival é um movimento de resistência cultural onde os encontros e trocas criam o lugar como espaço a ser vivido.

Festa da Rua é um evento público realizado anualmente desde 1980

“A Festa da Rua tem como principal objetivo promover a construção de um novo olhar sobre a cidade, ativando a amabilidade contida no espaço urbano e fortalecendo os sentidos de pertencimento, de cuidado e de apropriação”, destaca Patricia Freitas, do Instituto Tear.

Localizado entre a Central do Brasil e a Saara, o Campo de Santana possui uma vocação política e poética como local que abrigou festas, aclamações e manifestações populares que marcaram a história do Rio de Janeiro e do país, sobretudo no Século 19. Esses registros estão na obra de escritores, poetas, cronistas, e folcloristas, e a Festa da Rua busca sensibilizar, estimular, mobilizar e convocar os moradores da cidade a reativarem o Campo de Santana como espaço do povo, de encontros, de interações e de criação.

A Festa da Rua é um evento público realizado anualmente desde 1980 pelo Tear, e destina-se à ocupação dos espaços públicos da cidade para o compartilhamento de fazeres e saberes de mestres, brincantes, artistas populares e a comunidade.

Confira a programação:

- Poesia Viral, com o Cordel: A peleja da princesa Jesebel, com o violeiro Magrilin;

- Cia Roseira D´Água, com Toque de Caixa para o Divino e Brincadeira de Cacuriá

- Mais de 20 oficinas com arte-educadores do Tear e convidados;

- Casa da Rosinha;

- Lata Doida;

- Ojá Turbante;

- Cacuriança;

- Fabio Lima;

- Raphael dos Santos;

- Edmilson Santini;

- Roda de Danças Populares, com Grupo Dandalua;

- Roda de Choro, com Choro da Glória;

- Roda de Capoeira, com Associação Lagoa Azul Capoeira RJ;

- Aulão Dança Afro, com AFRO Conexões;

- Mostra do Festival Carioca de Contação de Histórias;

- Pé de Livro;

- Performances;

- Oficina de intervenção temporária | LabIT 2017;

- Intervenções com a Peneira;

- Pocket show com Junu e Terreirada Cearense.