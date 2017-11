FotoArte: 20 artistas visuais expõem na feira, entre 29 de novembro e 2 de dezembro

Entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, a FotoArte vai apresentar as obras de 20 artistas (15 fotógrafos e 5 artistas visuais), na Galeria Oriente. Idealizada pelo Ateliê Oriente e produzida pela Nozes Comunicação, a primeira edição desta feira dedicada à fotografia e às artes visuais foi pensada como um espaço para os artistas exporem e comercializarem as suas criações sem intermediários. A entrada é gratuita e as obras custam de R$ 500 a R$ 7 mil.

"Não foi fácil chegar aos 20 trabalhos que estabelecemos como o ideal. Vários trabalhos potentes ficaram de fora", conta Kitty Paranaguá, sócia de Ana Dalloz, Thiago Barros e Paulo Marcos no Ateliê Oriente, referência em fotografia na cidade.

Dos artistas escolhidos, se destacam Cesar Barreto, Lucas Gibson e a dupla Ana Quintella e Talitha Rossi. "As fotos de Cesar são de uma delicadeza incontornável e me lembraram muito às de Karl Blosfeldt, no começo do século XX. Lucas vem com uma fotografia visceral. Ele usa a câmera como passaporte para entrar em outros universos. E o trabalho de Ana e Talitha mistura fotografia com objetos de um jeito surpreendente", enumera Paulo Marcos.

Obra de Cesar Barreto

O júri foi composto por ele e os seus sócios no Ateliê Oriente, pelo colecionador e idealizador do Museu da Fotografia, Silvio Frota, e pelo coordenador do FotoRio, Milton Guran. Aliás, nos moldes do legendário FotoRio, a FotoArte também vai realizar quatro encontros gratuitos entre especialistas e público.

Debates e lançamentos

Os temas "Livros de artistas e Livro inventado" e "Feiras e festivais de fotografia" serão discutidos na quinta, 30 de novembro. Já os assuntos "Fotografia contemporânea e seus desdobramentos" e "O papel do curador" estão previstos para a sexta, 1º de dezembro. Nomes e horários a confirmar.

E, no sábado, dia 2, haverá dois lançamentos: da coleção de livros "Dominó", uma correspondência visual trocada entre os seis autores - Ângela Márcia, Glória Mota, Magali Rios, Márcia Magda, Lucia Dias e Walter Vinagre. Como um repente nordestino, a cada imagem apresentada, outra vem na sequência, como uma resposta à imagem anterior. E também chegará às mãos do público a revista Umbu, com ênfase na produção fotográfica latino-americana.

Uma feira maior no ano que vem

A FotoArte 2018 já está em fase de captação. Será realizada na Praça Luís de Camões, tanto na parte externa quanto dentro do Memorial Municipal Getúlio Vargas. A ideia é criar uma Arena FotoArte toda constituída por containers navais para expôr as obras. Os organizadores estimam reunir cerca de 160 criações variadas e realizar algo perto de 10 mesas redondas para se pensar a arte hoje.

Os selecionados, em ordem alfabética

Ana Quintella e Talitha Rossi

Carolina Amorim

Célio Delduque

Cesar Barreto

Claudia de Castro Barbosa

Eduardo Mariz

Elaine Eiger

Fátima Rodrigues

Felipe Fittipaldi

Hugo Carmo

Ira Etz

João Lima

Julien Paulus

Julio Aldinger

Larissa Camnev

Lucas Gibson

Pol Kurucz

Rogerio Faissal

Thomas Valentin

Zeca Guimarães

FOTOARTE, serviço:.

ABERTURA: Dia 29 de novembro, das 18h às 21h30

CURTA TEMPORADA: De 30 de novembro a 2 de dezembro, das 14h às 19h

ONDE: Ateliê Oriente / Galeria Oriente - Rua do Russel, 300 apto 401, na Glória

E MAIS: Classificação livre e entrada gratuita. As obras custam de R$ 500 a R$ 7.000.