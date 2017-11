'Dois perdidos numa noite suja' ganha nova montagem por meio do olhar do teatro-dança

Consagrado e censurado nos anos 1970, 'Dois perdidos numa noite suja', de Plínio Marcos, ganha nova montagem por meio do teatro-dança, com estreia em 28 de novembro na Casa de Cultura Laura Alvim – Teatro Rogério Cardoso. O espetáculo surge a partir de uma pesquisa de cerca de dois anos da Cia. Plúmbea em samba, danças populares, lutas, acrobacias e teatro-dança para traduzir os conflitos presentes na dramaturgia, que apresenta a crueza do dia a dia de dois personagens marginalizados. A peça, com apresentação as terças e quartas às 20h, foi contemplada pelo edital de ocupação de espaços da Secretaria do Estado de Cultura/FUNARJ.

Em cena, as atrizes Ana Cecilia Reis e Caju Bezerra, com direção da primeira, dão vida a Paco e Tonho, amigos que trabalham como carregadores em um mercado durante o dia e dividem um quarto barato em suas poucas horas de descanso. Paco possui um sapato novo, enquanto Tonho acredita que tudo que precisa para mudar sua condição de vida é um calçado apresentável. A relação de poder pautada pela posse desse objeto atravessa a realidade que os cerca. No olhar da Cia. Plúmbea, a musicalidade e o lirismo do samba percorrem a trajetória desses personagens como mais um narrador dos momentos em que a palavra não basta.

Para as duas atrizes, a encenação não é baseada na psicologização das personagens do texto de Plínio Marcos, mas sim no estudo de suas corporalidades. “Traduzimos fisicamente a relação de conflito e poder entre as personagens. Trouxemos com elementos de lutas, circo e danças populares que viram diálogos, fazendo com que o corpo intensifique a palavra. Movimento e texto se fundem numa dramaturgia do corpo”, explica Ana Cecilia Reis.

A cenografia, assinada por Carlos Chapéu, visa à integração da plateia com os atores, numa estrutura pouco convencional. O público não está em posição de contemplação, está imerso na cena e faz parte dela. A dualidade proposta pela direção está presente na cenografia. Uma ameaçadora rachadura divide a arena em duas. Duas também são as janelas, uma delas emparedada. Duas são as fugas da arena, como cantos de um ringue em momentos de trégua. Os objetos de cena estão em par e os que são únicos serão compartilhados entre as personagens durante as cenas.

O desenho de luz, assinado por Isabella Castro e Paulo Barbeto, dialoga com a temática urbana e concreta do espetáculo e, por meio de uma iluminação que emana de dentro da própria cena, reforça o clima labiríntico sugerido pela direção: não há para onde fugir no jogo de gato e rato que cai diariamente sobre a cabeça dos oprimidos.

Cia Plúmbea

A Cia Plúmbea é um grupo que pesquisa técnica e ética do ofício de ator. Trabalha a partir de processos coletivos, tendo como foco o treinamento, desenvolvimento e personalidade de cada integrante. Com sede no Rio de Janeiro, o interesse do grupo é difundir suas pesquisas e metodologia por meio de oficinas, demonstrações técnicas, intercâmbios, trocas culturais, reflexões teóricas e projetos itinerantes.

As origens da Cia. vêm do encontro de duas estudantes de Teoria do Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) interessadas em estudar os trabalhos de encenadores como Etienne Decroux, Jacques Lecoq, Rudolf Laban, Jerzy Grotowski, Vsevolod Meyerhold, entre outros. A partir de estímulos de diferentes pesquisadores da cena, a Cia. Plúmbea desenvolve diariamente a própria metodologia que se transforma a cada proposta.

Ficha técnica

Atuação e Coreografia: Ana Cecilia Reis e Caju Bezerra

Direção: Ana Cecilia Reis

Concepção e Direção de Movimento: Ronaldo Ventura

Pesquisa Musical: Ana Cecilia Reis, Caju Bezerra e Zeh Gustavo

Cenografia: Carlos Chapéu

Desenho de luz: Paulo Barbeto e Isabella Castro

Figurino: Caju Bezerra

Costura Cênica: Julia Bezerra

Edição e Sonoplastia: Alexandre Rabaço

Arte, Fotografia e Design Gráfico: Rodrigo Menezes

Realização e Produção: Cia. Plúmbea

Serviço: 'Dois perdidos numanoite suja', uma montagem da Cia. Plúmbea

Temporada: de 28 de novembro a 20 de dezembro. Terças e quartas, às 20h

Local: Casa de Cultura Laura Alvim (Teatro Rogério Cardoso) - Av. Vieira Souto 176, Ipanema

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: 2232 2015