Caixa Cultural do Rio promove festival de cinema traz periferias brasileiras

Este ano, 667 filmes de todo o Brasil foram inscritos para participar do Festival Visões Periféricas, que ocorrerá de 28 de novembro a 3 de dezembro de 2017 (terça a domingo), na CAIXA Cultural Rio de Janeiro. O evento é composto por quatro mostras competitivas e uma informativa. Todos os filmes foram produzidos a partir de janeiro de 2016, sem restrição quanto a gêneros.

Em paralelo, nos dias 30 de novembro (quinta) e 1º de dezembro (sexta-feira), ocorrem o IV Encontro de Educadores Audiovisuais/ IV Deseducando o Olhar, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

Diários de Classe (2017), de Maria Carolina da Silva e Igor Souza, é o filme de abertura da mostra

O conceito do Festival Visões Periféricas é incentivar projetos que promovam uma formação técnica e estética de indivíduos e coletivos nas periferias e ampliem o espectro de visões do público em geral sobre esses espaços a partir do olhar de quem vive o seu cotidiano. “O projeto pioneiro e atualmente único no país possui um papel importante no cenário nacional e local para o desenvolvimento estético e profissional de novas gerações de produtores e exibidores de audiovisual.”, afirma Marcio Blanco, diretor da Imaginário Digital e idealizador do evento.

Ao longo de seus dez anos ininterruptos, o Festival estimulou o surgimento, crescimento e conexão de projetos de produção e difusão audiovisual, contando com a participação de todos os estados do País. Mais de 1000 filmes foram exibidos e um público de mais de 15 mil pessoas já passou pelo festival desde sua primeira edição, em 2007.

O evento é realizado anualmente pela Imaginário Digital, associação cultural certificada como OSCIP, que atua na área de Educação e Novas Mídias.

A Imaginário Digital é acelerada pelo Labora, laboratório de inovação social do Oi Futuro, e pelo Instituto Ekloos.

Este ano, o Festival conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e da RioFilme, além do apoio da CAIXA Cultural Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

Mostras gratuitas:

As exibições das mostras do Festival são gratuitas. Neste ano, o Visões Periféricas vai contar com as seguintes mostras competitivas: Visorama (filmes produzidos por alunos de oficinas, escolas livres e projetos de formação em audiovisual de todo o país); Fronteiras Imaginárias (filmes produzidos por realizadores independentes e coletivos de audiovisual de diferentes estados do Brasil); Cinema da Gema (panorama de filmes realizados por diretores cariocas e fluminenses); Tudojuntoemisturado (filmes de até 5 minutos exibidos e votados exclusivamente na internet). O festival também possui uma mostra informativa, a Panorâmica (filmes com duração de pelo menos 40 minutos).

Deseducando o olhar:

Além das mostras de filmes, o festival também conta com uma programação voltada para a educação. Durante os dias do evento, ocorrerão, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, o IV Deseducando o Olhar e o IV Encontro de Educadores de audiovisual, compostos de debates e oficinas que contam com a participação de realizadores, educadores, acadêmicos e profissionais do estado do Rio de Janeiro e de outras localidades que trabalhem na interface do audiovisual, educação e tecnologias.

Os dois encontros são realizados em parceria entre a UFF e a Imaginário Digital, apresentando 32 trabalhos de diversos estados. A entrada é franca e a programação está disponível no site visoesperifericas.org.br.

Programação:

28 de novembro (terça-feira)

Caixa Cultural (Cinema 2)

17h30 – Cerimônia de abertura, 12 anos

O Jogo (2017), de Clementino Junior, RJ, 19 min

Diários de Classe (2017), de Maria Carolina da Silva e Igor Souza, BA, 72min

29 de novembro (quarta-feira)

Caixa Cultural (Cinema 1)

17h às 20h – Workshop Comunidade e Mobilização no YouTube: Desenvolvendo canais de nicho e o crescimento de mercado, com Diogo Nery

Caixa Cultural (Cinema 2)

19h00 – Cinema da Gema** 1, 71min (16 anos)

Juventude coletiva (2016), de Beto Waite, RJ, 13min

Piano forte, de Anabela Roque (2016), RJ, 10min

Transbaixada (2016), de Renan Collier, RJ, 15min

Corpo estranho (2017), de Vic Esteves e Aranha, RJ, 25min

Gira, de Filipe Galvão (2016), RJ, 8min

30 de novembro (quinta-feira)

Caixa Cultural (Cinema 1)

16h30 – Panorâmica* 1 (16 anos)

O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras (2016), de Petrônio de Lorena, PE, 78min

18h30 – Mesa de abertura IV Encontro de educadores do audiovisual

Audiovisual, campo emergente na educação: novas telas, novas formas de produção, distribuição e fruição, com João Alegria e Eliany Salvatierra

Caixa Cultural (Cinema 2)

19h00 – Cinema da Gema** 2, 59 min (Livre)

A Copa dos refugiados (2017), de Luciano Pérez Fernandez, RJ, 13min

As pastoras, de Juliana Chagas (2016), RJ, 26min

Porto, maravilha pra quem?(2017) de Gabriela C. M. Oliveira, Jaqueline S. Bastos e Luiz Henrick Teixeira, RJ, 14min

Quijaua (2016), direção coletiva, RJ, 6min

01 de dezembro (sexta-feira)

Caixa Cultural (Cinema 1)

16h30 – Panorâmica* 2 (14 anos)

Som sem sentido (2016), de Gabriela Bervian ,RS, 52min

18h30 – Panorâmica* 3 (Livre)

O som do tempo (2017), de Arthur Moura, RJ, 100min

Caixa Cultural (Cinema 2)

15h – Visorama** 1, 60 min (14 anos)

Chapeuzinho Verde na Mata Atlântica (2017), Coletivo LataDoida, RJ, 13min

Estrelas do Cruzeiro (2017), de Felipe Codeço, RJ, 17min

Um rio que mora aqui (2016), direção coletiva, PR, 12min

Enquanto calam-me os agudos (2016), de Laís Perini, Laysa Elias e Letícia Bina, SP, 18min

17h – Visorama** 2 79 min (16 anos)

Além de mim (2017), de Gabriela Billwiller e Laís Lorenço, RJ, 16min

Memórias da solidariedade: Dona Terezinha (2017) de Ana Paula Pereira, Hannah Cavalcanti, Bernardo Simbalista, Bia Marques e Nico Silva, RJ, 17min

(Re)Ocupar (2017) de Edmar A. da Silva, Fernanda Bedaque, Julio N. Campos, Leandro Olímpio e Luiz C. Gama, SP, 17min

Não pense que sabe ser quem é (2016), de Leila Xavier e Sandro Demarco, RJ, 2016, 7min

Sarau da Onça – a poesia da quebrada (2017), Vinícius Eliziário, BA, 2017, 22min

19h – Fronteiras Imaginárias** 1 57 min (Livre)

Real conquista (2017), de Fabiana Assis, GO, 14min

Regeneração (2016), de Humberto Carrão, RJ, 17min

Eu só quero é ser feliz – uma breve história do funk carioca (2016), de André F. G. de Souza, RJ, 26min

Memorial Getúlio Vargas

16h – Cinema da Gema** 1 71 min (16 anos)

18h – Filme convidado: Deixa na Régua (2017), de Emílio Domingos, RJ, 73 min,14 anos

02 de dezembro (sábado)

Caixa Cultural (Cinema 1)

16h30 - Panorâmica* 4 (Livre)

A princesa do beco e o lampião cromado (2016), de Kurt Shaw e Rita de Cácia O. da Silva, PE, 87min

18h30 – Panorâmica* 5 (Livre)

Contagem regressiva (2016), de Luis Carlos de Alencar, RJ, 2016, 93min

Caixa Cultural (Cinema 2)

15h – Fronteiras Imaginárias** 2 62 min (12 anos)

Somaré (2016), de Lana Lo Bianco, RJ, 23min

Terminal 3 (2017), de Marques Casara e Thomaz Pedro, SP, 24min

Preto no branco (2016), de Valter Rege, SP, 15min

17h – Fronteiras Imaginárias** 3 61min (14 anos)

Close (2016), de Rosane Gurgel, CE, 20min

Pele suja minha carne (2016), de Bruno Ribeiro, RJ, 15min

Tailor (2017), de Calí dos Anjos, RJ, 9min

Maria (2017), de Elen Linth e Riane do Nascimento, AM, 17min

19h – Fronteiras Imaginárias** 4 70min (16 anos)

Poesia segunda pele (2016), de Pamela Ohnitram, Kathlenn Ferreira e Isabella Tavares, RJ, 14min

Rosália marginal (2016), de Diego Jesus, RJ, 11min

Rainha (2016), de Sabrina Fidalgo, RJ, 30min

Cabelo bom (2017), de Swahili Vidal e Claudia Alves, RJ, 15min

Memorial Getúlio Vargas

16h – Cinema da Gema** 2 59min (Livre)

18h – Filme convidado: Heróis, Cavi Borges, RJ, 2017, 71 min (Livre)

03 de dezembro (domingo)

Caixa Cultural (Cinema 1)

14h – Panorâmica* 6 (Livre)

A noite dos tempos (2017), de Ricardo do Carmo, RJ, 60min

Caixa Cultural (Cinema 2)

16h – Cerimônia de encerramento com exibição dos vencedores (Livre) + Escolas em Luta, Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques, Tiago Tambelli, SP, 2017, 77 min

*Mostra Informativa

**Mostra Competitiva

A programação está sujeita a alterações. Confira as atualizações no site www.visoesperifericas.org.br.

Mostra Tudojuntoemisturado – 15 filmes da mostra competitiva estão disponíveis no site www.visoesperifericas.org.br para votação popular. Acesse e vote no seu filme preferido!