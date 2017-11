Teatro Fase recebe humor de Rafael Portugal em Petrópolis

O fenômeno da internet Rafael Portugal estará em Petrópolis pela primeira vez e em única apresentação do stand up 'Eu comigo mesmo', no dia 24 de novembro, às 21h, no Teatro Fase. Em uma comédia com muita criatividade na composição de personagens inusitados, Rafael promete um show de humor para entreter e fazer o público se divertir. Com texto e direção dele, o ator do canal Porta dos Fundos promete surpreender a plateia.

O ator Rafael Portugal possui uma carreira no teatro, TV e internet. Finalista do Prêmio Multishow de Humor em 2015, participou de mais de 17 espetáculos. Na TV, faz parte do time de humoristas que compõe o programa 'A Culpa é do Cabral', no canal Comedy Central, e participou do 'Aí eu vi vantagem', com Samantha Schmutz, também no Multishow. Na internet, criou o canal IXI, com 900 mil inscritos e mais de 30 milhões de visualizações. Foi integrante do canal Parafernalha, no YouTube com mais de 8 milhões de inscritos e 900 milhões de visualizações.

O ator Rafael Portugal possui uma carreira no teatro, TV e internet

Atualmente, Rafael é integrante do Porta dos Fundos, o maior canal de humor do país e eleito o mais influente do mundo em 2016, com mais de 12 milhões de inscritos, contabilizando mais de 1 bilhão e meio de visualizações. Em junho de 2016, o ator estreou no cinema com o filme 'Contrato vitalício', do Porta dos Fundos.

'Eu comigo mesmo' é a terceira montagem que a TM Produtora apresenta no projeto Nova Fase do Teatro em Petrópolis, que marca os 50 anos da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP/Fase), onde fica o teatro. Já passaram pelo palco da instituição 'Os vilões de Shakespeare', com Marcelo Serrado, e 'A última vida de um gato', com Dedé Santana.

O Teatro Fase fica Av. Barão do Rio Branco , 1003, Centro de Petrópolis, com estacionamento privado no local. Os ingressos saem a R$ 60, inteira, e a R$ 30, meia. Faixa etária: 14 anos. Mais Informações: www.tmprodutora.com.br.