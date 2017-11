Chapeuzinho Vermelho ganha versão Natalina

O clássico 'Chapeuzinho Vermelho' ganhou uma adaptação natalina e cheia de encanto. Até 17 de dezembro, sempre aos sábados, domingos e feriados, às 16h, o espetáculo 'Uma Noite de Natal', apresenta a protagonista, Chapeuzinho Vermelho, nos preparativos para a Noite de Natal na casa da vovó. A magia ficará para o final com uma linda iluminação natalina. “Será uma noite mágica com luzes, cores, cantigas , ceia de Natal, muitas surpresas e emoções para crianças e adultos. Tenho certeza que será um sucesso”, diz Willian Vita, diretor da peça.

Nessa nova adaptação em comemoração ao Natal o texto continua com a mesma abordagem trazendo uma releitura contemporânea, que desperta o interesse das crianças trazendo temas relacionados à preservação do meio ambiente, respeito ao próximo, aos animais, noções de cidadania e tecnologia, tudo de uma forma lúdica e bem humorada. "Trazer um lobo bonzinho e comprometido com o meio ambiente só reforça a importância de ações e atitudes positivas para as crianças. Não poderíamos deixar passar a oportunidade de mudar a trajetória do lobo mau com mensagens de bom comportamento", situam as roteiristas Ana Ferguson e Solange Bighetti.

Toda a caracterização dos personagens foi idealizada com o intuito de aproximar da realidade atual. A vovó é divertida; Chapeuzinho Vermelho se tornou uma adolescente, com look espelhado em sua geração; já a mamãe é um retrato das mães atuais: donas de casa e profissionais. O figurino é prático e leve, para dar conta da rotina corrida.

O cenário conta com materiais recicláveis e tem referências do mundo infantil e imagens simbólicas e iluminação cênica, que a partir da imaginação, se farão sentidas e reconhecíveis. "Após uma pesquisa, produzimos uma peça com roteiro adaptado de um dos mais tradicionais contos infantis, trazendo cenas e diálogos contemporâneos. O objetivo da peça é trazer muita diversão crianças e adultos, e estamos conseguindo, todos tem saído com grandes elogios", reforça Luiz Marcelo Legey, diretor de produção.

FIicha técnica

Texto e Roteiro Adaptado: Ana Ferguson e Solange Bighetti

Direção de Produção: Ana Ferguson, Luiz Marcelo Legey e Solange Bighetti

Direção: William Vita

Direção de Artes: Valéria Caldas

Assessoria de Imprensa: GMP Assessoria de Imprensa e Eliana Brito e Tania Figueira

Música Lobonzinho: Solange Bighetti

Música Encerramento: "Você não me pega" - Martinho da Vila e Rildo Hora

Voz Música Chapeuzinho Vermelho: Allana Bergamo

Voz Música Lobonzinho: Thiago Garcia

Elenco: Elisa Angélica – Chapeuzinho Vermelho; Guto Rodrigues – Lobonzinho; Viviane Cataldi – Mãe e Vovozinha; Ícaro Amado – Guarda Florestal

Serviço: 'Chapeuzinho Vermelho e o Lobonzinho em Uma Noite de Natal'

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea – Rua Marquês de São Vicente, 52 – 3º piso

Temporada: Até 17 de dezembro, sempre aos sábados, domingos e feriados, às 16h

Ingresso: R$60,00 (Inteira) / R$30,00 (Meia)

Classificação indicativa: Livre

Vendas: Na bilheteria do Teatro (somente em dinheiro) ou nos canais de vendas: www.tudus.com.br e www.clubinhodeofertas.com.br