Itália recebe mostra de Robert Capa, ícone da fotografia

Considerado um dos maiores fotógrafos de guerra do mundo, Robert Capa será homenageado com uma exposição permanente de suas imagens no Palazzo Pretura, na cidade de Troina, região da Sicília.

A mostra contará com 62 fotografias, todas inéditas, capturadas em agosto de 1943 na mesma região da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. As imagens foram impressas diretamente dos negativos originais.

A ideia de comemorar o célebre correspondente de guerra, nascido na Hungria em 1913 e morto durante uma cobertura no Vietnã em 1954, surgiu no início de 2015, no estúdio "Soul Design", em Catânia, por iniciativa dos proprietários, a designer Lucilla Caniglia e o fotógrafo Alessandro Castagna.

Fotógrafo esteve no front da Segunda Guerra Mundial

Para a realização da exposição, os artistas ainda contaram com a ajuda do prefeito de Troina, Fabio Venezia, da Fundação Família Pintaura e do historiador Salvatore Barbirotto. Além disso, foi preciso quase três anos de correspondência com o Centro Internacional de Fotografia de Nova York, proprietária de todos os direitos sobre as obras de Capa, para que liberassem a seleção de imagens originais.

Robert Capa é um dos mais respeitados fotógrafos de guerra do planeta. Ele cobriu inúmeros conflitos armados durante a primeira metade do século passado.