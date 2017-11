Funarte Musical: Alice Passos e Mauricio Carrilho se apresentam no Teatro Glauce Rocha

Na quinta da próxima semana, dia 23 de novembro, o duo formado pela cantora Alice Passos e pelo violonista Mauricio Carrilho se apresentará no Teatro Glauce Rocha, Centro do Rio, dentro do Funarte Musical. Ao fim do espetáculo, por volta das 13h30, o jornalista Luís Pimentel vai lançar a Agenda Música Brasileira de 2018. Ingressos a R$ 10, com meia entrada para estudantes e maiores de 65 anos.

Voz e violão, o resumo da música brasileira, o estado puro da nossa canção. No palco, haverá uma cantora de timbre encorpado, potente e flexível às sinuosas melodias de um lado, e um violonista herdeiro dos grandes chorões e sambistas do outro. Carrilho é um craque na sua posição, que sintetiza um regional inteiro com o seu instrumento, de seis ou sete cordas, e sabe acompanhar a ótima cantora que Alice é.

O repertório do show prevê sambas, valsas, batuques e marchas de rancho de Mauricio Carrilho e Paulo César Pinheiro, dois bambas na arte de fazer canções. No roteiro, "Batuque pra Nanã", "Casa aberta", "Jogo é jogo", "O samba tem ciência", "Flor da serenata", "Revés" e "Tábua rasa", esta de Carrilho com Vidal Assis.

A dupla se conhece há pouco mais de dez anos. Alice já tinha alguma intimidade com a obra do Mauricio, mas foi através de Anna Paes e Cristina Buarque que ela acessou pérolas guardadas, gravações caseiras (em uma delas, no fim da música “Predestinado Amor”, de Carrilho e Pinheiro, se ouve de longe a voz de alguma Buarque - Miúcha ou Pií ou Ana - falando: “Nooossa! Que coisa inspiradíssima!”). Aos poucos, ao longo de encontros informais, a cantora e o violonista escolheram as músicas e o duo nasceu assim, naturalmente.

Com a música brasileira em todos os dias de 2018

Editada anualmente pelo jornalista Luís Pimentel, a Agenda Música Brasileira (Editora Myrrha), traz verbetes, datas, fatos, registros de nascimento, morte, gravações e comemorações importantes em todos os dias do ano. A capa da edição 2018 homenageia autores consagrados, através de caricaturas inspiradas do Amorim, e a contracapa lembra o centenário de Geraldo Pereira. A agenda será lançada e vendida após o show por R$ 25.

Um panorama da diversidade musical brasileira

Este mês, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) segue com a intensa programação do projeto Funarte Musical, iniciado em agosto com a finalidade de mostrar, até dezembro, um panorama da diversidade musical brasileira para os públicos do Rio de Janeiro (Teatro Glauce Rocha, no Centro), São Paulo (Sala Guiomar Novaes, da Funarte SP em Campos Elíseos), Rio de Janeiro e Belo Horizonte (Funarte MG, também no Centro).

A agenda contempla quatro eixos temáticos: o Funarte em Concerto, que apresenta as várias formações instrumentais e corais característicos dessa linguagem; o Funarte Plural, com grupos da cena independente e contemporânea; o Funarte de Ritmos, que exibe a grande variedade rítmica brasileira; e o Funarte para Crianças, que incentiva a criação direcionada ao público infantil, para formar novos públicos.

Dia 25 (sábado), às 11h: Funarte para Crianças – Poranduba

Dia 30 (quinta), às 12h30: Funarte de Ritmos – Olivia e Francis Hime

Teatro Glauce Rocha – Av. Rio Branco, 179, no Centro do Rio. Informações: (21) 2220.0259. Ingressos a R$ 10, com meia entrada a R$ 5