Anitta e Ludmila juntas em edição especial do Baile da Favorita, no Rio

A edição das Poderosas do Baile da Favorita no Rio de Janeiro recebe as duas maiores estrelas do atual pop brasileiro. Com uma coleção de hits e vários prêmios, as popstars Anitta, criadora dos mega-sucessos “Show das Poderosas” e “Paradinha”, e Ludmilla - autora da onipresente “Cheguei” - são as principais atrações da grande festa que vai entrar para a história do Boulevard Olímpico.

Após agitar 45 cidades em todo o país e reunir mais de 1 milhão de pessoas em seis anos de festividades, Carol Sampaio, Michel Diamant e Emerson Martins levam novamente o melhor baile do país ao Armazém Utopia, no dia 24 de novembro (sexta-feira).

Ao lado dos renomados Djs Tubarão, Wally e Helen Sancho, a Banda da Favorita – responsável por arrastar milhões de foliões durante o Carnaval – vai animar a noite nos intervalos das apresentações das duas pop stars.

Além das estrelas no palco, uma constelação é esperada nesta última edição da festa no Rio de Janeiro em 2017. Convidados especiais, que não perdem uma edição do baile mais efervescente do Brasil na Cidade Maravilhosa, vão marcar presença na área vip.

No Baile da Favorita, todas as tribos da cidade se unem na batida do funk melódico. O baile, concebido nos moldes das melhores festas do mundo, representa a transformação desta preciosidade da cultura da cidade em ritmo universal. Uma festa que celebra a alegria, a sensualidade e a identidade do carioca.

Serviço – Baile da Favorita – Edição das Poderosas

Local - Armazém da Utopia (Av. Rodrigues Alves, s/n - Armazém 6 - Santo Cristo)

Data: 24/11 (sexta-feira)

Horário: 22h

Ingressos: a partir de R$ 75 – www.ingressocerto.com