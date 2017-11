Modelo vende virgindade em leilão por 2,5 milhões de euros

A modelo de 19 anos Giselle colocou à venda a sua virgindade, pretendendo gastar o dinheiro que vai ganhar em educação e viagens. O valor final do leilão no portal Cinderella Escorts atingiu 2,5 milhões de euros.

O comprador foi um homem de negócios anônimo de Abu-Dhabi, que ofereceu mais que um ator de Hollywood, que propôs 2,4 milhões de euros. A terceira posição, com 1,8 milhões de euros, foi ocupada por um político russo.

Modelo vai ser acompanhada por guarda no primeiro encontro

"Não podia acreditar que o valor iria ser tão alto. O meu sonho se tornou realidade. Acho que a venda da virgindade é uma forma de emancipação e me choco com as pessoas que se opõem a isso", afirmou Giselle citada pelo portal Life.ru.

​Comunica-se que a jovem vai ser acompanhada por um guarda no seu primeiro encontro com o comprador.

>> Sputnik