Malcolm Young, fundador do AC/DC, morre aos 64 anos

O guitarrista Malcolm Young, fundador da banda australiana AC/DC ao lado do irmão Angus, morreu neste sábado (18) aos 64 anos. O músico sofria de demência e estava afastado do grupo desde 2014, após 40 anos.

Em sua conta no Facebook, a banda de rock divulgou um comunicado oficial sobre a morte de Young. "É com profunda tristeza que informamos sobre a morte de Malcolm Young, amado marido, pai, avô e irmão. Malcolm sofria de demência há anos e morreu pacificamente na cama, ao lado de sua família", diz o texto.

Malcolm deixou sua mulher Linda, os filhos Cara e Ross, três netos, uma irmã e o irmão Angus Young. A família pediu para os fãs que quiserem homenagear o guitarrista façam doações para o Exército da Salvação e não mande flores.

Angus também lamentou a morte do irmão. "É difícil expressar em palavras o que ele quis dizer para mim durante minha vida, o vínculo que tivemos foi o único e muito especial. Ele deixa para trás um enorme legado que viverá para sempre. Malcolm, trabalho bem feito".

O AC/DC já lançou 15 discos, sendo o mais recente "Rock or Bust", de 2014. "Highway to Hell", "You Shook Me All Night Long", "Back in Black", "Rock and Roll Ain't Noise Pollution", "Heatseeker" e "Thunderstruck" estão entre os maiores sucessos da banda.