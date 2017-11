Com trabalho independente, Nando Reis conquista prêmio do 18° Grammy Latino

Com o mais recente trabalho, que tem passado por diversas cidades do país, Nando Reis levou para casa o prêmio do 18° Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, com o disco “jardim-pomar”, que aconteceu na noite de quinta-feira (16), em Las Vegas.

Em seu recente disco, o artista presenteou ao público um álbum preenchido com funk, rock e balada. Violões, guitarras, baixos, baterias, teclados, sopros e cordas encorpam e dão forma e textura ao décimo álbum solo do cantor. O disco foi moldado com muito cuidado e de uma forma diferente de seus outros trabalhos. São onze faixas totalmente inéditas, “Concórdia” é a exceção, que foi gravada há 10 anos por Elza Soares.

Além disso, a conquista do prêmio traz visibilidade ao trabalho independente de Nando Reis, que está à frente de todos os processos de sua carreira, demonstrando a força do cenário atual no mercado da música nacional.

Nando também foi indicado na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, com “Só Posso Dizer”, mas foi a dupla Anavitória que levou com a faixa “Trevo (Tu), com participação de Tiago Iorc.