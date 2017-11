Stallone é acusado de abusar de adolescente de 16 anos nos anos 1980

O ator norte-americano Sylvester Stallone, 71 anos, foi acusado de forçar uma adolescente a fazer sexo com ele e um guarda-costas em um hotel de Las Vegas na década de 1980.

O episódio foi revelado pelo tabloide britânico "Daily Mail" e teria ocorrido em 1986, quando o astro, então com 40 anos de idade, gravava o filme "Falcão - campeão dos campeões" na cidade dos Estados Unidos.

O diário afirma ter tido acesso a um relatório da polícia de Las Vegas que diz que a suposta vítima, uma adolescente de 16 anos não identificada, foi "intimidada" para fazer sexo com Stallone e o guarda-costas Michael De Luca no antigo Hilton da cidade.

Stallone é acusado de abusar de adolescente nos anos 1980

A adolescente recebera do guarda-costas a chave do quarto do ator e fizera sexo com ele, mas sem saber que o agente estava escondido no banheiro. A jovem contou aos investigadores que o astro encorajara De Luca a participar e que ela ficara "bastante desconfortável" com a situação, mas que "não tinha escolha".

O guarda-costas então teria forçado a vítima a fazer sexo oral nele antes de penetrá-la, sendo seguido por Stallone, que também a teria obrigado a fazer sexo oral. Ainda segundo o "Daily Mail", um detetive aposentado, John Samolovitch, confirmou o teor do documento. Após o suposto caso de abuso, a adolescente disse ter sido ameaçada de agressão para não contar o episódio a ninguém.

Além disso, se sentindo "humilhada, envergonhada e assustada", a jovem preferiu não processar o ator e seu guarda-costas. Na época, De Luca tinha 27 anos - ele morreria em 2013, ao ser baleado pela polícia na Califórnia.

Stallone ainda não se pronunciou sobre o caso, porém é mais uma estrela de Hollywood a ser atingida por denúncias de abuso sexual. Nas últimas semanas, acusações vieram à tona contra nomes como Kevin Spacey, Dustin Hoffman e Harvey Weinstein.