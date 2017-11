Morre aos 21 anos o rapper norte-americano Lil Peep

O rapper norte-americano Lil Peep, 21 anos, faleceu nesta quinta-feira (16), confirmou o empresário do artista, Adam Grandmaison. A suspeita é de que ele tenha morrido por conta de uma overdose.

Gustav Ahr, o nome verdadeiro do cantor, era apontado como uma das revelações do estilo musical por fazer um "rapper emo".

Horas antes de falecer, Lil Peep postou em seu Instagram que estava tomando medicamentos prescritos por um médico, mas ressaltou que estava bem.

Lil Peep era conhecido com o "rapper emo"

Ele lançou, recentemente, seu primeiro álbum "Come Over When You're Sober, Pt 1" e logo atingiu uma grande visibilidade nos serviços de streaming.

Diversos artistas usaram as redes sociais para lamentar a morte de jovem músico.

"Peep tinha tanto mais para fazer e ele estava constantemente me inspirando. Eu não me sinto bem, cara", escreveu Diplo. Já Pete Wentz, do Fall Out Boys, postou "Não, não Lil Peep". Os rappers Ty Dolla e Lil B lamentaram a morte do amigo que era "tão jovem".