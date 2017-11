Trapiche Gamboa tem roda de samba com homenagem ao grupo Fundo de Quintal

Com experientes e respeitados músicos integrantes de grupos diversos e consagrados no circuito carioca -- Gabriel Azevedo (voz e percussão / Casuarina), Fabiano Salek (voz e percussão / Sururu na Roda), Luis Augusto(percussão / Samba do Trabalhador), Fabio Luna (voz, flauta e percussão / Caraivana), Hudson Santos (violão / Feira das Yabás) e Thiago da Serrinha (voz e percussão / Hamilton de Hollanda) -- Revirando o Quintal é a "mais nova roda de samba do Rio" fazendo música da melhor qualidade.

Grupo se apresenta neste sábado (18), na Zona Portuária do Rio

O grupo se apresenta neste sábado (18), no Trapiche Gamboa, que fica na Rua Sacadura Cabral, 155, na Gamboa, Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Revirando o Quintal é uma roda ainda inédita por ser uma formação recente com músicos dos grupos Casuarina, Sururu na Roda, Samba do Trabalhador, Caraivana, Feira das Yabás e Baile do Almeidinha/Hamilton de Hollanda, que prezam, claro, pelo bom "samba de raiz".

Eles promovem uma roda animada, revirando os quintais e baús dos inúmeros compositores do gênero e sempre homenageando um destes compositores ou grupos do altar da música em suas edições. O Trapiche Gamboa recebe a primeira apresentação do grupo ao grande público e a homenagem ao renomado "Fundo de Quintal" em um set especial. Ao longo da noite, o grupo toca e canta o melhor da história do nosso samba, que todo bom sambista conhece.

Thiago da Serrinha substitui nesta edição o músico Pedro Monteiro (voz e cavaquinho).