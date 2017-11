Evaristo Costa será garoto-propaganda no Black Friday por R$ 200 mil

O jornalista Evaristo Costa, de 41 anos, será garoto-propaganda de uma rede de eletrodomésticos. O ex-apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, assinou um contrato de R$ 200 mil para atuar nas redes sociais durante a Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro.

A informação é da coluna Olá publicada diariamente no jornal Agora São Paulo.

Desde que deixou a bancada do telejornal, em julho passado, Evaristo Costa acumulou mais de 5,8 milhões de seguidores no Instagram.

O jornalista estava no Jornal Hoje há 13 anos e na Globo, desde 1998. Ele foi substituído por Dony de Nuccio, e atualmente mora com a mulher e os filhos no Reino Unido.

Costa afirmou que estava cansado e precisava descansar o corpo e a mente. "São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim", disse, à época de sua saída, em vídeo publicado em sua conta no Instagram.