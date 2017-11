Documentário 'Libertem Angela Davis' estreia com exclusividade no Curta!

Celebrando a semana da Consciência Negra, o documentário inédito na Tv Libertem Angela Davis, estreia na Sexta da Sociedade, no dia 24, às 22h10. Dirigido por Shola Lynch, a obra retrata a vida da professora de filosofia que se destacou por seu engajamento em defesa dos direitos humanos, especialmente das mulheres e dos negros.

A obra reconstitui ainda o período de sua prisão,em 1970, enquanto defendia três prisioneiros negros. Na época, foi realizada uma grande campanha por sua libertação, que envolveu inclusive a composição de músicas em sua defesa por John Lennon e os Rolling Stones. Davis acabou sendo inocentada e, até hoje, é símbolo na luta pelos direitos civis.

Seguindo com as comemorações da semana, a faixa A Vida é Curta, na Quarta do Cinema, no dia 22, exibe três produções com essa temática. Às 20h, Babás, de Consuelo Lins, mistura elementos autobiográficos com uma extensa reflexão sobre o papel e a presença das babás no cotidiano de diversas famílias brasileiras. Na sequência, Manis Propres, de Louise Botkay, retrata a relação de dependência entre colonizadores e colonizados e o desejo do homem branco de capturar a imagem clichê da grande pobreza africana. Para finalizar, a produção Macau, do Jeito que sua Alma Entende, de Daniel Tupinambá, registra o lançamento do primeiro disco de Macau, compositor da lendária canção "Olhos Coloridos", imortalizada na voz de Sandra de Sá.