Castelinho do Flamengo, no Rio, realiza evento pelo mês da Consciência Negra

O Castelinho do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, vai comemorar o mês da Consciência Negra com diversos eventos culturais.

No próximo dia 24, o local vai abrigar uma Feira Africana, a partir das 16 horas, voltada para gastronomia e artesanato de origens e influências africanas - simultânea à exposição.

Dida, do famoso Bar da Dida, na Praça da Bandeira, trará suas comidas e petiscos, e Rivanilda Odara mostrará suas bonecas e roupas de matriz africanas para expor e vender. Quem quiser poderá tirar fotos com as blusas e batas africanas por 15 reais. Rivanilda também estará no dia seguinte, 25.

Durante o evento, Dida e Rivanilda vão passar vídeos e conversar com o público sobre a cultura africana, tirando todas as dúvidas. Vale a pena conhecer estas empreendedoras e se divertir no Castelinho do Flamengo.