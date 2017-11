Luiz Gabriel Lopes faz lançamento de álbum “MANA” no Rio de Janeiro

No feriado desta quarta-feira (15), às 20h, acontecerá mais um show no palco da casa alternativa de Botafogo, a Audio Rebel. O cantor e compositor Luiz Gabriel Lopes apresenta o show de lançamento de “MANA”, terceiro disco solo. Psicodélico e pop, o álbum traz uma mensagem pacifista traduzida em uma sonoridade enxuta. Os ingressos custam R$ 20 e a classificação é de 16 anos.

Ao lado de banda formada por Téo Nicácio (baixo e voz), Mateus Bahiense (bateria e percussão) e Daniel Pantoja (flauta), o cantor e guitarrista Luiz Gabriel Lopes apresenta, pela primeira vez aos cariocas, o show do disco “MANA”. Conhecido pelo trabalho na banda mineira Graveola, Luiz faz um concerto elétrico, simples e minimalista, com poucos elementos e muita generosidade nas canções, melodia, letra e voz. Além dos músicos, ele recebe Mãeana como convidada especial.

No repertório, o público escuta “MANA” na íntegra, e revisita ainda sucessos do segundo disco de Luiz Gabriel Lopes, como “Enquanto Pisco” e “O Fazedor de Rios”, e do primeiro disco, como “O Papa, o cão, a alfama”. O set também conta com as músicas do Graveola como “Lembrete e Maquinário”, e interlúdios inéditos. O novo álbum contém dez faixas e possui as participações especiais de Mauricio Pereira e Ceumar. O disco passeia por sonoridades mais cruas e diretas, calcadas em baixo, guitarra, bateria e flauta, diferente do trabalho anterior, “O Fazedor de Rios” (2015), onde havia maior profusão de elementos.

Luiz Gabriel Lopes lança o terceiro disco de sua carreira, MANA, na Audio Rebel

Um dos locais mais movimentados da noite carioca, a Audio Rebel é referência na música e arte alternativa no Rio. O local reúne artistas internacionais e nacionais de diversos gêneros, organizando ensaios e gravando discos de cantores independentes. Por lá também funciona uma loja de instrumentos musicais e uma oficina de luthieria (confecção de instrumento de cordas). O espaço fica na Rua Visconde de Silva, 55, em Botafogo.

Ouça “Mana”: http://tratore.com.br/smartlink/MANA

Serviço

Luiz Gabriel Lopes

Data: 15/11/2017 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Audio Rebel

Endereço: Rua Visconde de Silva, 55 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ

Ingresso: R$20

Classificação etária: 16 anos

Capacidade da casa: 90 pessoas (lotação máxima)

Forma de pagamento: para o ingresso, apenas dinheiro; no bar, todos os cartões de crédito. Casa equipada com ar condicionado e wi-fi gratuito

Horário de funcionamento da bilheteria: todos os dias, de 13h às 21h