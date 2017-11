Festival Ópera na Tela apresenta “A Flauta Mágica” para crianças 

O Festival Ópera na Tela promove nesta sexta-feira (17), às 10h, sessão educativa de “A Flauta Mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Cine Odeon.

A ópera será exibida para um grupo de cerca de 130 crianças e adolescentes, formado por alunos de escolas municipais, e jovens atendidos por instituições como Fundação São Martinho, Saúde Criança e Lar Fabiano de Cristo. Quem tiver interesse poderá ir ao cinema, pois a sessão, com cerca de 90 minutos de duração (a ópera não será exibida na íntegra), será aberta ao público.

Como nas edições anteriores, o Festival Ópera na Tela realiza uma programação educativa que tem como objetivo formar plateias e aprimorar o ensino musical. A ópera é apresentada por Ricardo Prado, especialista em educação musical, que faz uma breve introdução sobre o gênero e a obra que será exibida. Ainda são distribuídos cadernos educativos e material audiovisual de apoio exclusivo para professores. “Mais do que formar ou informar, estas ações e materiais foram pensados para proporcionar aos jovens um repertório amplo e repleto de oportunidades de identificação”, afirma Ricardo Prado.

Sobre o Festival Ópera na Tela

Em sua terceira edição, o Festival Ópera na Tela exibiu 12 óperas inéditas e recentes em um cinema montado ao ar livre no Parque Lage especialmente para o evento. Uma nova seleção de 11 óperas, dentre as quais seis que foram apresentadas no Parque e mais cinco inéditas, já está em cartaz nos cinemas de 20 cidades brasileiras e segue até outubro de 2018. A programação completa está no site www.operanatela.com.br.