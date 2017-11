Tiffany & Co inaugura café e transforma ficção em realidade

A Tiffany & Co transformou o que era ficção em realidade. A marca inaugurou em Nova York, na última semana, o seu "Blue Box Cafe", sendo agora possível tomar um café da manhã na famosa joalheria norte-americana.

O café é um sonho se transformando em realidade para Holly Golightly, personagem criada pelo escritor Truman Capote e que foi imortalizada pela atriz Audrey Hepburn no filme "Bonequinha de Luxo" (Breakfeast at Tiffany's, em inglês), de 1961.

O local é todo decorado de azul turquesa, a principal cor da marca. O café, que fica em uma loja da marca na Quinta Avenida, possui ainda vista para o Central Park.

De acordo com o diretor artístico da Tiffany & Co, Reed Krakoff, a inauguração do café "reflete o desejo de oferecer uma experiência do luxo moderno".

No filme, a personagem Holly Golightly sempre pedia um café com croissant. Na vida real, o prato sai por US$ 29. No estabelecimento ainda há outras opções, como torradas com abacate, ovos trufados e salmão defumado.