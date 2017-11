Isabella Taviani faz show gratuito no New York City Center nesta terça-feira

A cantora Isabella Taviani encerra o projeto MPB no Mall, do New York City Center, com apresentação gratuita nesta terça-feira (14), a partir das 19h, com um repertório com canções de própria autoria. Dentre as músicas, estão os sucessos ‘eixe Estar, Encaixotei minha paz, Sentido contrário e Polaroid.

O New York City Center fica na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro.

Filha de pianista clássica e neta de cantor de ópera, a cantora e compositora Isabella Taviani cursou canto lírico durante seis anos. Com mais de 13 anos de carreira, a carioca desenvolveu um estilo de força e melodia envolvente.