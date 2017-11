Em novo romance, médica carioca mostra lado diferente dos plantões médicos 

Elizabeth S. lança, no dia 24 de novembro, ​a partir das 19h, na Livraria da Travessa em Ipanema, a obra 'Vida de Médica', um romance recheado de histórias extraordinárias, ​às vezes engraçadas, outras vezes tristes, mas dinâmicas​ como a vida dos médicos. São 292 páginas que mostram a vida de Valentina, uma médica jovem​,​ ​entremeando sua vida ​profissional à procura inconsciente de seu grande amor.

O livro, que é a quarta obra da carioca e médica cirurgiã Elizabeth, vem depois do sucesso de 'O Amor tem muitas faces', um romance sobrenatural.

A mudança no estilo é surpreendente e deixou de lado a personagem homônima, para dar voz à Valentina, uma ​profissional ​jovem, competente e corajosa, que, na verdade usa a profissão para esconder sua fragilidade.

A autora, que ​também é cirurgiã e continua ativa, inspirou​-se​ nas situações vividas no​s​ corredor​es​ da​s emergências, nos plantões e em sua clínica privada. O livro desmitifica um pouco essa imagem que o médico tem de frio, durão​, que não se envolve com seus pacientes: "Somos seres humanos, nos envolvemos, nos apaixonamos, sentimos ciúmes, tudo”!

Além disso, os livros de Elizabeth contam com uma narrativa descritiva, com diversas referências pop. Depois do último capítulo, a autora selecionou ​as músicas que inspiraram a obra. Para quem quiser acompanhar, é possível acessar esta playlist na plataforma Spotify.

​Além de cirurgiã, Elizabeth é ligada à área da educação médica e vem trabalhando com a formação de jovens cirurgiões há muito tempo. Sua grande paixão é a ​cirurgia, mas escrever romances, segundo ela, é quase tão bom quanto operar: “Escrevo desde adolescente, então, em determinado momento, resolvi seguir ​o encorajamento dos amigos e aceitei o desafio”, explica a autora, ​que lançou seu primeiro livro em 2013.

Ficha técnica: Livro 'Vida de Médica'

Autora: Elizabeth S.

Editora: Imagem Art Studio

Número de páginas: 292

Categoria: Romance

Preço: R$ 2​7,00