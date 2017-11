Gustavo Fagundes lança"Você me faz feliz"

"(...) Quanto tempo é pouco tempo nessa estrada? (...)" verso da música "Você me faz feliz" do cantor e compositor Gustavo Fagundes que está sendo lançado agora em novembro em todas as plataformas digitais e YouTube, traz uma percepção positiva do autor sobre sua vida e sua carreira musical.

Gustavo Fagundes foi revelado ao grande público em 2012, ocasião em que foi semifinalista da primeira edição do "The Voice Brasil". Muita coisa aconteceu desde que o "Doutor Gustavo" (apelido carinhoso que ele, hoje formado, recebeu no The Voice quando ainda cursava medicina) saiu do reality até os dias atuais.

De lá pra cá ele lançou um EP, foi revelação do iTunes no ano de 2014, fez inúmeros shows pelo país e agora lança novo single pelo selo Artesanal Digital.

"Você me faz feliz" traz Gustavo em sua essência. Traz uma poesia doce em seus versos como temos em nossa MPB, traz influências de folk e de pop rock tanto na levada como na modernidade em sua construção.

"(...) Quanto tempo é pouco tempo nessa estrada? (...)" jamais saberemos. O que podemos afirmar é que esse tempo até aqui foi suficiente pro Gustavo trazer aos nossos ouvidos sua obra, seu canto, seu violão e sua inspiração no melhor jeito possível: o jeito Gustavo Fagundes de ser.

Ouca aqui "Você me faz feliz":https://onerpm.lnk.to/GustavoFagundes