Pirelli apresenta Calendário 2018 em Nova York

A Pirelli apresentou seu Calendário 2018, realizado pelo fotógrafo Tim Walker, no Manhattan Center, em Nova York, nesta sexta-feira (10).

A obra, produzida em maio, faz um releitura de um dos maiores clássicos da história "Alice no País das Maravilhas" e conta com 18 atores, modelos, ativistas políticos e músicos encarnando as personagens.

Durante a apresentação, o CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, afirmou que o tradicional Calendário celebra a diversidade e a liberdade. "Não há fronteiras, não há discriminações", disse o italiano sobre a reinterpretação da clássica história de Lewis Carroll.

Segundo Provera, a cada edição do Calendário Pirelli "nós deixamos a liberdade de expressão, a liberdade em todos os sentidos". "É uma mensagem, mesmo que pequena, que queremos dar para um ambiente tão rico em contradições como esse que estamos vivendo", acrescentou.

Já Walker afirmou que "não há nada mais mágico do que o mundo paralelo de Alice, que todos podem interpretar de maneira original, e pode ser visto por cada um de uma maneira diferente".

"Alice é uma história da minha infância, permaneceu no meu coração, é um modelo de fantasia. Pensando na época na qual ela foi criada, nós temos agora um mundo diferente e eu queria falar da Alice no nosso tempo. É uma metáfora sem fim para todos aqueles que nos sentimos próximos à essa história", acrescentou Walker.

O fotógrafo contou com a parceria da diretora britânica de arte e cenografia, Shona Heath, e do estilista Edward Enninful, que criou os figurinos para o Calendário.

"Sempre procurei ideias novas para subvertê-las, sempre procurei questionar o significado do conto e de seus momentos que saltam à vista para diferenciá-los o quanto mais fosse possível. Na realidade, nós estamos passando uma mensagem muito clara que continua profundamente fiel ao conto original", destaca Heath.

Enninful, por sua vez, destacou a importância de contar a fábula "para uma nova geração". "As suas Aventuras no País das Maravilhas refletem o mundo no qual vivemos, os obstáculos com os quais nos deparamos, a ideia de celebrar a diversidade. Fui criado em Londres e muitas vezes mergulhei no mundo fantástico dos contos de fada e de mistério. Alice sempre foi um dos meus personagens favoritos", diz o estilista.