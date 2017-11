Infantil 'Romeu e Julieta, do nosso jeitinho' reestreia em Ipanema, no Rio

Indicado ao prêmio categoria melhor espetáculo no Botequim Cultural, Romeu e Julieta, do nosso jeitinho reestreia no dia neste sábado (11), no Teatro Candido Mendes, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, às 16h, sempre aos sábados e domingos.

O clássico de William Shakespeare Romeu e Julieta foi adaptado para o público infantil, com a direção de Victor Lósso e ficará em cartaz até o dia 17 de dezembro. A peça foi feita para crianças a partir de 3 anos e toda sua família.

A peça inicia com o encontro de amigos que pensam em começar uma nova brincadeira. Encontram o livro da história de Romeu e Julieta e, ao ler a história, a narrativa sai do papel e ganha vida e forma. O tema é rico e atual na medida em que fala da aceitação do outro e mostra o que ocorre quando o ressentimento é levado às últimas consequências. O jovem casal Romeu e Julieta, com a ajuda de amigos, consegue lutar contra a intolerância e criar um jeito de mudar o próprio final. Durante o espetáculo os atores exploram o lúdico das brincadeiras infantis.