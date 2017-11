Arthur Maia lança 'O Tempo e a Música' no Blue Note Rio

Um dos mais requisitados músicos de sua geração, o baixista Arthur Maia faz o show de lançamento do seu primeiro DVD 'O Tempo e a Música' no dia 15 de novembro, no Blue Note Rio, às 20h. Para este show especial, o músico terá a participação especial do guitarrista e violonista Ricardo Silveira.

Arthur Maia terá o auxílio luxuoso no palco dos músicos Felipe Martins (bateria), Luiz Otávio (teclados), Ticão Freitas (guitarra), Rafael Maia (trombone), Bruno Santos (trumpete) e Marcelo Martins (Sax). "Este show é especial de lançamento do DVD, que eu tive o maior carinho em fazer. Consegui reunir grandes músicos e um repertório de alguns anos de carreira para o público que curte música instrumental brasileira", diz Maia, que desde os 16 anos já tocava profissionalmente na Banda Black Rio.

O DVD 'O Tempo e a Música' foi gravado ao vivo no Teatro da UFF em Niterói no ano de 2015, e contou com as participações de Seu Jorge, Martinália e Ivan Lins. Nele, Arthur percorre a carreira do músico com instrumentação diferenciada, que passeia pela percussão afro-brasileira até chegar ao piano clássico. Composições próprias como 'Berkeley', 'Frevo', 'Alivio', 'Brejeiro', 'Palladium' , 'Salsa ' e 'Tonico' estarão no repértório.

Sobre Arthur Maia

O baixista, compositor e produtor musical, Arthur Maia é um dos nomes mais bem mencionados no mundo da música brasileira. Sua história na música é longa passando por projetos como Banda Black Rio, Cama de Gato e como integrante da banda do Gilberto Gil.

Seu mais recente álbum, 'O Tempo e a Música', foi indicado ao Grammy sendo o único baixista brasileiro a indicação de melhor álbum instrumental, no qual obteve participações de Gilberto Gil e Scott Henderson, entre outros. Por muitos anos Arthur vem se apresentando com importantes nomes da música brasileira e participando de turnês mundial. Em 2015 grava seu primeiro DVD com participação de seu Jorge e Ivan Lins fazendo vários shows pelo Brasil.

Em 2014, Arthur dá mais um salto e une-se ao respeitado projeto latino Americano General Paz e La Triple Frontera (GP3F). Projeto esse que traz a junção da música Latina e suas vertentes afro-latina. O projeto tem deixando suas marcas não somente no Brasil mas pelo México, Argentina e Estados Unidos.

Nos últimos anos Arthur seguiu intensamente com projetos como produtor musical realizando 4 aberturas de novelas, além da série de TV Pé na Cova; exibida pela TV Globo entre 2013 e 2016. Produziu também os documentários Nos Caminhos do Jazz, Caminho das Pedras e Paisagem Carioca, Premiado no Festival de Havana em 2016. Arthur Maia segue com o lançamento do DVD, sendo exibido no Canal Brasil desde Abril desse mesmo ano; e agora se prepara para Wolrd Tour em 2018. Em 2012, Arthur Maia foi nomeado Secretário de Cultura de Niterói onde prestou um respeitado trabalho na cultura da cidade priorizando as áreas carentes. Encabeçou projetos impulsionando jovens carentes a se interessar pela arte e cultura. Até o final da sua gestão somaram 4000 jovens adolescentes em 14 comunidades de Niterói.

Serviço: Show de lançamento do DVD 'O Tempo e a Música' , de Arthur Maia

Dia 15 de novembro, quarta-feira , às 20h

Local: Blue Note Rio - Av. Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa

Ingressos: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

Classificação indicativa: 18 anos