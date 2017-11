Projeto inspirado no legado do profeta Gentileza promove espetáculo infantil 

Mesmo depois de sua partida, o Profeta Gentileza continua inspirando. Depois do sucesso da exposição itinerante em celebração ao seu centenário - “Gentileza Faz 100 Anos” -, que percorreu estações do metrô entre os meses de abril e maio deste ano, a onda de amor continua com o espetáculo Gentilezinha e o Mundo Encantado da Cidadania.

O projeto, idealizado pela Agência Trinity e vencedor do prêmio INVEPAR/METRÔ RIO 2017, está levando para diversas comunidades carentes do Rio de Janeiro apresentações de teatro que têm como objetivo reforçar valores imprescindíveis para a formação da cidadania em jovens e crianças, trabalhando de forma lúdica temas como educação, generosidade, tolerância, honestidade e gentileza.

O protagonista do projeto é o personagem Gentilezinha, um menino impactado pela obra do Profeta Gentileza, que se torna uma espécie de mascote da cidadania e segue transmitindo o legado do andarilho, disseminando mensagens de paz, solidariedade e compaixão. O alvo, desta vez, são as crianças, uma vez que são elas que irão se tornar os cidadãos do futuro, com potencial para construir uma sociedade mais justa e harmoniosa. Assim como sonhava o artista de rua, que dedicou sua vida a espalhar a mensagem de que “gentileza gera gentileza”. O Gentilezinha é, agora, seu sucessor nesta nobre missão.

As apresentações acontecem em locais públicos e escolas públicas de diversos pontos da cidade. Gentilezinha e o Mundo Encantado da Cidadania já passou por Acari, Triagem, Colégio, Pavuna, Engenho da Rainha, Tijuca e São Francisco Xavier e já está programada para se apresentar no Nova América, Centro, Vicente de Carvalho, Coelho Neto, Leblon, Ipanema, Irajá e Tomás Coelho, entre outros pontos a serem definidos. Ao todo serão 21 pontos de apresentações, até o período do Natal.

Ao final de cada apresentação são distribuídas cartilhas para colorir, com ilustrações e mensagens de cidadania para reforçar os conceitos apresentados na peça.

Trecho do projeto em comunidades:

https://www.youtube.com/watch?v=PU6ILMXwck8