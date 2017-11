‘Peça Ruim’ entra em cartaz no Teatro Serrador

‘Peça Ruim’ estreia dia 9 de novembro no Teatro Municipal Serrador e fica em cartaz até dia 25, todas as quintas, sextas e sábados às 19h30. A peça já foi encenada com sucesso de pública e crítica no Teatro Tablado, no Teatro Café Pequeno, no Teatro do Planetário, no Teatro do Sesi (Centro), no Teatro Sesc-Tijuca e no Circuito Sesi – RJ.

Na história, o protagonista, um diretor de teatro, está em crise. Ele se vê perdido entre uma paixão não correspondida por uma atriz de seu grupo e o caótico processo de ensaios de sua companhia. Como forma de desabafo, decide escrever uma peça, na qual ele pode exprimir o que pensa dos atores de seu grupo, e também se aproximar da atriz por quem é apaixonado.

Ficha técnica

Texto e Direção: Daniel Belmonte

Elenco: Adriano Martins, André Dale, Hernane Cardoso, Joana Castro, Leonardo Bianchi, Marianna Pastori e Pedro Thomé

Cenário: Julia Marina

Figurino: Anouk Zee

Direção de Arte: Colmar Diniz

Iluminação: Felipe Lourenço

Produção: Daniel Belmonte e Isis Pessino

Serviço: 'Peça Ruim'

Data: 9 a 25 de novembro. De quinta a sábado, às 19h30

Local: Teatro Municipal Serrador – Rua Senador Santas, 13, Cinelândia

Ingressos: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos