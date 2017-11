Mostra 'Atores de Laura 25 anos' estreia no Teatro Cesgranrio

A Cia Atores de Laura, um dos grupos teatrais mais respeitados no Brasil, completa 25 anos de sucesso. E, para comemorar as bodas de prata, a companhia apresentará a Mostra 'Atores de Laura 25 anos', no Teatro Cesgranrio, de 09 a 19 de novembro. A programação contará com seis espetáculos especialmente selecionados para a data: 'O Pena Carioca', montagem clássica de Martins Pena; 'O Filho Eterno', adaptação do livro de Cristóvão Tezza; 'Adultério; Absurdo' e 'O Enxoval', que são criações coletivas da Cia.

“São 25 anos de construção de valores, de perseverança, revolução na forma de fazer arte e persistência. O sentimento de completar 25 anos de Cia é revolucionário. Um trabalho árduo de pesquisa, aprendendo a lidar com todas as complicações de quem se atreve a viver de teatro no Brasil”, afirma Daniel Herz, diretor e fundador da Cia Atores de Laura. A Cia, hoje, é formada por Ana Paula Secco, Charesl Fricks, Leandro Castilho, Luiz André Alvim, Marcio Fonseca, Paulo Hamilton, Verônica Reis e Daniel Herz. Os atores encenaram 23 espetáculos, somaram um público com cerca de 800 mil pessoas e conquistaram 24 Prêmios teatrais.

Cia Atores de Laura na peça 'O Pena Carioca'

Serviços

Adultério

Data: 09 e 10 de novembro, às 20h

Teatro Cesgranrio - Rua Santa Alexandrina 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2103-9682

Ingressos: R$40,00 / R$20,00

Texto: Cia Atores de Laura.

Direção: Daniel Herz

Elenco: Ana Paula Secco, Charles Fricks, Leandro Castilho, Marcio Fonseca, Paulo Hamilton e Verônica Reis

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80min

Sinopse: O espetáculo convida o espectador a refletir sobre a fronteira entre o real e a imaginação através de histórias bem-humoradas sobre infidelidade conjugal.

O Enxoval

Data: 11 e 12 de novembro

Horário: 17h

Texto: Ana Paula Secco, Verônica Reis e Luiz André Alvim

Direção: Luiz André Alvim

Elenco: Ana Paula Secco, Verônica Reis e Leandro Castilho

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: Amélia e Célia são duas senhoras idosas que vivem numa minúscula cidade do interior de Minas Gerais. Seu cotidiano pacato é interrompido pela brusca chegada de um jovem publicitário da cidade grande.

Absurdo

Data: 16 e 17 de novembro, às 20h

Texto: Cia Atores de Laura.

Direção: Daniel Herz

Elenco: Ana Paula Secco, João Marcelo Pallottino, Luiz André Alvim, Marcio Fonseca e Verônica Reis

Classificação indicativa: 14 anos

Sinopse: Com texto coletivo inspirado no Teatro do Absurdo e nas obras de Eugene Ionesco, a peça aborda o contraponto de quanto mais íntimo o ser humano se torna, mais distante muitas vezes ele fica. Quanto mais conhecemos alguém, mais abre-se um vale do desconhecimento em relação a essa mesma pessoa.

O Filho Eterno

'O Filho Eterno' -

Data: 11 e 12 de novembro, às 17h

Data: 18 e 19 de novembro, às 20h

A partir do romance de Cristovão Tezza

Adaptação: Bruno Lara Resende

Direção: Daniel Herz

Atuação: Charles Fricks

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: O espetáculo narra a história de um jovem pai, escritor, sustentado financeiramente pela mulher e que se vê prestes a ser pai pela primeira vez. Sua ansiedade e a expectativa com o nascimento do primeiro filho cedem o lugar à decepção inicial por ele nascer com Síndrome de Down.

O Pena Carioca

Data: 18 e 19 de novembro, às 20h

Da obra de Martins Pena

Direção e concepção: Daniel Herz

Elenco: Ana Paula Secco, Gabriela Rosas, Leandro Castilho, Luiz André Alvim, Marcio Fonseca, Paulo Hamilton e Tiago Herz

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: A montagem reúne três peças de Martins Pena, fundador da comédia de costumes brasileira: ‘A família e a festa na roça’ (1838), ‘O caixeiro da taverna’ (1845) e ‘O Judas no sábado de aleluia’ (1846). O espetáculo ultrapassa a dimensão histórica desses textos, além de questões ingênuas e pueris, e mostra de que maneiras eles podem refletir sobre o cotidiano do carioca nos dias atuais.