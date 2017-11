Kevin Spacey será 'apagado' de filme que estreia em dezembro

O ator norte-americano Kevin Spacey, envolvido em um escândalo de denúncias sexuais, será totalmente "apagado" do filme "Todo Dinheiro do Mundo".

O longa do diretor Ridley Scott, que já está gravado e concluído, deve estrear em 22 de dezembro. Mas a produção resolveu "apagar" Spacey do filme e convidar outro ator, Christopher Plummer, para substituí-lo nas cenas em que interpretava o personagem John Paul Getty III.

O filme conta a história do sequestro do neto do magnata do petróleo Getty em 1973. Todas as cenas que Spacey apareceu serão gravadas novamente. O rosto do ator também será apagado das peças publicitárias para a divulgação do longa. A produção ainda foi retirada da escalação do festival anual do American Film Institute (AFI), em Los Angeles.

Spacey viu sua carreira começar a ruir em 30 de outubro, quando o ator Anthony Rapp contou que teria sido assediado pelo astro quando tinha 14 anos de idade. Após a denúncia, Spacey pediu desculpas, disse não se lembrar do episódio e assumiu que era gay.

A Netflix, que produz a série "House of Cards", da qual Spacey era o protagonista, suspendeu a produção da atração.